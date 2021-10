जीवन बीमा कंपनियों से खरीदना चाहिए गारंटीड इनकम प्लान? क्या हैं इसके फायदे और नुकसान, जानिए एक्सपर्ट्स की राय

Guaranteed Income Plans : पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीमा को एक प्रोटेक्शन टूल के रूप में देखा जाना चाहिए न कि इन्वेस्टमेंट के विकल्प के रूप में. हालांकि मार्केट में कई ऐसे पॉलिसी हैं जिनमें गारंटीड इनकम का वादा किया जाता है. ऐसे में लोगों के मन में इसे लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और वे नहीं समझ पाते कि लाइफ इंश्योरेंस को बीमा के तौर पर देखा जाए या इन्वेस्टमेंट के तौर पर. Turtlemint के को-फाउंडर धीरेंद्र महावंशी के अनुसार, कोई भी शख्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए खरीदता है ताकि वह जीवन में होने वाले उतार-चढ़ाव का सामना कर सके और उसे किसी तरह की आर्थिक परेशानी ना हो. हालांकि कुछ लोग इसके ज़रिए भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेविंग के साथ गारंटीड इनकम भी चाहते हैं. ऐसे लोग लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के गारंटीड इनकम प्लान्स को पसंद करते हैं.

गारंटीड इनकम प्लान में निवेशकों को पॉलिसी मैच्योर होने के बाद एक मुश्त या एक निश्चित समय अवधि में रकम वापस मिल जाती है. इसमें पहले से शेड्यूल तय होता है. जब पॉलिसीहोल्डर अवधि को पूरा कर लेता है तो उसे प्लान के अनुसार एक निश्चित रकम दे दी जाती है. इस इनकम का भुगतान वार्षिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या मासिक तौर पर किया जा सकता है. ऐसे प्लान्स में इनकम की रकम निश्चित होती है.

Life Certificate: इन पांच तरीकों से जमा कर सकते हैं जीवित होने का प्रमाण पत्र, विदेश में हैं तो भी नहीं होगी दिक्कत

महावंशी ने आगे कहा, “अगर किसी शख्स को नियमित तौर पर गारंटीड इनकम की जरूरत है तो उसके लिए गारंटीड इनकम प्लान एक बेहतर विकल्प है. अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो गारंटीड इनकम प्लान ऐसे लोगों के लिए बेहतर है जिनका रिटायरमेंट करीब है और जो रिटायरमेंट के बाद गारंटीड इनकम चाहते हैं. इसके अलावा, अगर कोई शख्स अतिरिक्त आय चाहता है तो उसके लिए भी गारंटीड इनकम प्लान मददगार साबित हो सकता है.”

ऐसा माना जाता है कि बीमा को आय के साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए. बल्कि बीमा को केवल बीमा के रूप में देखा जाना चाहिए. तो क्या गारंटीड इनकम प्लान के तहत इंश्योरेंस और इनकम को मिक्स करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में महावंशी ने कहा कि मार्केट में गारंटीड इनकम प्लान्स मौजूद हैं और लोगों को योजना खरीदने से पहले उनके सभी पहलुओं को जान लेना चाहिए. “अगर किसी व्यक्ति की जरूरत गारंटीड इनकम प्लान्स से पूरी होती है, तो वे ऐसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं.

महावंशी ने कहा कि अलग-अलग लोगों की जरूरतों में अंतर होता है. “गारंटीड इनकम प्लान्स किसी शख्स के लिए बेहतर होगा या नहीं यह उसकी जरूरतों, जोखिम लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करती है.” गारंटीड इनकम प्लान उन व्यक्तियों के लिए बेहतर साबित हो सकता है:

Annuity Deposit Scheme : एफडी पर हर महीने पैसे चाहिए तो एसबीआई की इस स्कीम में जमा करें एकमुश्त रकम, मंथली इनकम में जुड़ेगा इंटरेस्ट

महावंशी के अनुसार, गारंटीड इनकम प्लान में एक नुकसान यह है कि प्रोडक्ट का ओवरऑल रिटर्न आमतौर पर इसके बराबर के अन्य पॉलिसियों की तुलना में कम होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पॉलिसी में इनकम के साथ ही बीमा भी जुड़ा होता है. इसलिए इस प्लान को इनकम के अलावा बीमा के साथ भी देखा जाना चाहिए.

(Article : Rajeev Kumar)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.