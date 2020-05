SBI का झटका! Home Loan पर ब्याज दरें 0.30% तक बढ़ाई, लोन अमाउंट के आधार पर जानिए नई दरें

SBI Home Loan: कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने होम लोन ग्राहकों को झटका दिया है. SBI ने रेपो रेट लिंक्ड होम लोन की दरें 0.30 फीसदी तक बढ़ा दी है. अब माना जा रहा है कि दूसरे बैंक भी जल्द होम लोन पर ब्याज दरों में इजाफा कर सकते हैं. इसके अलावा, स्टेट बैंक ने प्रॉपर्टी पर लिए जाने वाले पर्सनल लोन ((P-LAP) ) पर भी ब्याज दर में 0.30 फीसदी का इजाफा किया है. SBI की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार नई दरें 1 मई 2020 से प्रभावी हो गई हैं.

बैंक के सीनियर अधिकारियों के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी की वजह से कर्जदरों और रियल्टी फर्म्स के लिए क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है. हालांकि, एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट 7.05 फीसदी पर स्थिर रखा है. जबकि, सभी कैटेगरी के होम लोन की दरों में 30 आधार अंक की बढ़ोतरी की है. इसके पहले, गुरुवार को लॉकडाउन के बीच एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) में 0.15% की कटौती की घोषणा की थी. इससे MCLR लिंक्ड होम लोन की ब्याज दर 7.40% से घटकर 7.25% हो जाएगी. नई ब्याज दर 10 मई से लागू होंगी.

SBI के अनुसार, 75 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज दरों में 0.20 फीसदी की वृद्धि हुई है. जबकि, 30 लाख रुपये के लोन पर प्रभावी दर अब 7.40 फीसदी होगा. पहले यह 7.20 फीसदी था. वहीं, 30 लाख से ज्यादा और 75 लाख रुपये तक के होम लोन पर प्रभावी दर 7.45 फीसदी की जगह अब 7.65 फीसदी होगा. 75 लाख रुपये से अधिक के होम लोन पर नई दर 7.75 फीसदी होगी. जो पहले 7.55 फीसदी थी.

मैक्सगैन होम लोन कैटेगरी में ब्याज दरों को 0.30 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद अब 30 लाख रुपये तक के लिए होम लोन पर ब्याज दर 7.45 फीसदी से बढ़कर 7.75 फीसदी हो गया है.

वहीं, SBI ने पर्सनल लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी (P-LAP) में भी 30 आधार अंकों का इजाफा किया है. अब 1 करोड़ रुपये तक के P-LAP पर प्रभावी ब्याज दर 8.90 फीसदी से बढ़कर 9.20 फीसदी हो गया है. वहीं, एक करोड़ रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये से कम के लोन पर यह 9.40 फीसदी से बढ़कर 9.70 फीसदी हो गया है.

SBI Home Loan: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR 0.15% घटाया; कर्ज लेना सस्ता, कम होगी EMI

अधिकारी का कहना है कि एसबीआई प्रॉपर्टी पर होम लोन और प्रॉपर्टी पर पर्सनल लोन समेत कुछ अन्य लोन और रिवर्स मोर्गेज पर पिछले साल अक्टूबर से नए ग्राहकों को एक्सटर्नल बेंचमार्क पर लोन दे रहा है. कोरोना वायरस महामारी के चलते देशभर में आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं. कंपनियों और आम लोगों की आमदनी भी ठप हो गई है. ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट के यह संकेत दे रहा है कि कर्जदार और रीयल एस्टेट कंपनियों के लिए रिस्क कुछ बढ़ गया है.

उनका कहना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद एसबीआई अभी भी सबसे प्रतिस्पर्धी दरों पर होम लोन दे रहा है. सीधे शब्दों में समझें तो सबसे कम ब्याज दर पर एसबीआई होम लोन दे रहा है. एबसीआई की तरफ से यह संशोधन होम लोन पर ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की भारी भरकम कटौती के बाद एक महीने बाद ही कर दिया गया. इससे पहले बैंक ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट (EBR) और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) में 1 अप्रैल 2020 को बदलाव किया था.

