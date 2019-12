सैलरी को लेकर कितनी रखें उम्मीद, इन 7 बातों का रखेंगे ध्यान तो नहीं होंगे निराश

ज्यादातर संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सैलरी को लेकर चिंता रहती है. लोग अपनी सैलरी को लेकर असंतुष्ट रहते हैं. इसकी वजह सैलरी को लेकर उनकी उम्मीद, सामाजिक दवाब, पारिवारिक दवाब आदि होते हैं. लोग सैलरी को लेकर गलत उम्मीदें करते हैं. Aon की भारत में सैलरी में इजाफे को लेकर बनी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में औसत सैलरी इजाफा पिछले साल के 9.7 फीसदी के मुकाबले 9.5 फीसदी पर आ गया है. रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सैलरी में इजाफा 2011 के मुकाबले काफी कम था.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां अधिकतर लोग प्रोफेशनल अवसर देखते समय पैसे को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वहीं 12 फीसदी लोग हैं जो पैसों की वजह से नौकरी छोड़ देते हैं. इस आर्थिक माहौल में आपकी क्या स्थिति है, साथ ही, आप यह देखें कि आपकी नौकरी आपको कितनी अहमियत देती है, वहां का माहौल कैसा है.

अगर आप अपनी सालाना परफॉरमेंस को देख रहे हैं और आंकलन कर रहे हैं कि आने वाले साल में आपकी सैलरी को लेकर क्या उम्मीदें होनी चाहिये. तो इसके लिये आप कुछ तरीकों पर ध्यान दें.

जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, वहां अपने योगदान को लेकर ध्यान दें. अपने बारे में पूरी तरह से ईमानदार रहकर सोचें. इस बात का आंकलन करें कि कंपनी को लेकर आपने क्या किया है और कंपनी आपकी जगह किसी दूसरे को लाना चाहेगी या नहीं. इसके साथ ही यह भी देखिये कि मौजूदा रोल आपको क्या दे रहा है. कंपनी में आपका जो रेवेन्यू को लेकर योगदान है, उसकी गणना करें.

अपने संस्थान की वित्तीय परफॉरमेंस और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उसकी स्थिति को ध्यान में रखकर आंकलन करें. आर्थिक माहौल कैसा है और इसका जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस पर क्या असर होगा इसके बारे में पूरी ईमानदारी से सोचें. यह भी सोचें कि संस्थान ने आपके लिये क्या किया है और आपके विकास में क्या योगदान दिया है. अपने संस्थान की ग्रोथ और मुनाफे से भी अपने को जोड़कर देखें.

भावनात्मक तौर के बजाय वर्तमान स्थिति के मुताबिक सोचें. सकारात्मक रहें और आने वाली चुनौतियों के लिये तैयार रहें. अपनी सैलरी में बढ़ोतरी को स्वीकार करने के लिये तैयार रहें और जिस आर्थिक माहौल में आप काम कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता को देखें.

अपनी परफॉरमेंस से जुड़े डेटा और जानकारी को प्राप्त करें. कंपनी की स्थिति, बाजार और कुछ आम ट्रेंड के बारे में साफ तौर पर समझ लें.

जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसकी चुनौतियों, चिंताओं, डील और दूसरी चीजों के बारे में जानकारी लेकर ही कुछ डिमांड करें. इसे लेकर वास्तविक रहें और कुछ ऐसी उम्मीदें न रख लें जो संभव नहीं हों. परिवार या सामाजिक दबाव में नहीं आएं. परफॉरमेंस का रिव्यू होते समय नौकरी छोड़ने को लेकर बात न करें.

संस्थान में अपने मैनेजर या जो व्यक्ति आपकी वेतन में बढ़ोतरी करने वाला है, उससे एक खुली और ईमानदार बातचीत करने में बिल्कुल संकोच न करें. अगर आपको लगता है कि आपकी कम सराहना की जाती है, तो इसको भी मिटिंग में बताइए. अपनी उम्मीदों के अलावा मैनेजर को आने वाली चुनौतियों को भी देखकर अपनी उम्मीद बनाइये. किसी भी फीडबैक को आगे बढ़ने के अवसर के तौर पर लें.

इस बारे में समझें कि ऐसी कई चीजें हैं जिनसे आपके वेतन में बढ़ोतरी तय होती हैं और ये सभी आपके प्रदर्शन से जुड़ी नहीं हैं.इस बात को ध्यान में रखिये कि अपने काम करने की जगह पर रिश्तों को बनाए रखना प्रदर्शन से ज्यादा समय तक काम आता है. इसलिये उन रिश्तों को संभालकर रखिये.

(By Shubika Bilkha, Partner, EdpowerU)

