Stock Tips : शेयर मार्केट सातवें आसमान पर , 7 महीने में ही Sensex 7700 प्वाइंट बढ़ा- जानें अभी निवेशकों पर कितना बरसेगा पैसा

BSE के 30 टॉप शेयरों के इंडेक्स सेंसेक्स की रफ्तार देखते ही बन रही है. शुक्रवार ( 13 अगस्त, 2021) को सेंसेक्स 55,437 पर पहुंच गया. TCS और RIL की वजह से उस दिन सेंसेक्स 600 प्वाइंट चढ़ गया. सेंसेक्स का हाल का प्रदर्शन देखें तो पिछले सात महीनों में ही इसने 7700 की उछाल भरी है. ऐसी तेज रफ्तार पहले नहीं दिखी थी. खास कर तब, जब अर्थव्यवस्था कोविड की वजह से लगे भारी झटके से उबर नहीं पाई है. निफ्टी भी 16,529 की नई ऊंचाई पर है.

सेंसेक्स ने पिछले सात महीनों में 7700 प्वाइंट यानी 16 फीसदी की उछाल भरी है. क्या मार्केट अभी और चढ़ेगा और निवेशकों पर और पैसा बरसेगा? मौजूदा रुझानों से तो यही लग रहा है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कई वजह हैं. उनके मुताबिक आरबीआई इस वक्त ग्रोथ को रफ्तार देने के कदम उठा रहा है. ब्याज दरें सस्ती हैं. एक्सचेंज रेट भी स्थिर है. विदेशी निवेशकों का निवेश लगातार बढ़ रहा है. म्यूचुअल फंड के जरिये रिटेल निवेशकों के बढ़ते निवेश ने लगभग सभी इंडस्ट्रीज की कंपनियों को फायदा पहुंचाया है. इसके साथ कुछ अच्छी कंपनियों के आईपीओ को निवेशकों का जो रेस्पॉन्स मिला है उससे भी बाजार को काफी फायदा हुआ है. कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होने और लॉकडाउन के ढीले पड़ने बढ़ी कारोबारी गतिविधियों ने कंपनियों के कर्जों को घटाने में मदद दी है. शुक्रवार को ही अकले TCS, RIL, HDFC बैंक और इन्फोसिस ने बाजार की रफ्तार बेहद तेज कर दी. इंडेक्स की आधी रफ्तार इन्हीं कंपनियों की शेयरों की बदौलत दिख रही थी.

Stock Tips : मुनाफे का बढ़िया मौका दे सकते हैं ये दो दमदार शेयर, जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

फिलहाल बाजार में जो चमक है उसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति और कंपनियों के बेहतर रिजल्ट की उम्मीद से लगभग सभी सेक्टरों अच्छी उम्मीद दिख रही है. इसलिए आने वाले दिनों में बाजार में गिरावट के आसार बेहद कम हैं. निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऑल टाइम हाई पर हैं. ऐसे में जो निवेशक बाजार के किनारे खड़े हैं वो भी मुनाफे की उम्मीद में इसमें एंट्री कर रहे हैं. इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने भी भारतीय शेयर बाजार को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.