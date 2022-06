Home Insurance: मॉनसून के लिए कितने हैं तैयार? सही इंश्योरेंस कवर से करें आशियाने की सुरक्षा

मॉनूसन सीजन में ज्यादा बारिश से घरों, आफिस सहित व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान होता है. इसलिए होम और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा वैल्युएबल प्रोडक्ट के रूप में देखना चाहिए.

कई बार मॉनसून अपने पीछे नुकसान का निशान छोड़ जाता है. (File)

Protect Your Home in Monsoon: गर्मियों के बाद मॉनसून का इंतजार सभी को होता है. मॉनसून से जहां मौसम खुशनुमा हो जाता है, वहीं य​ह हमें गर्मी से भी राहत देता है. लेकिन कई बार मॉनसून अपने पीछे नुकसान का निशान छोड़ जाता है. के दौरान ज्यादा बारिश से घरों को भी नुकसान होता है. इसलिए अगर आप समय रहते उचित होम इंश्योरेंस कवर नहीं लेते हैं तो बाद में आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. इसलिए स्वास्थ्य के साथ-साथ घर की सुरक्षा को लेकर भी सजग रहना जरूरी है. कॉम्प्रेहेंसिव होम इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी मॉनूसन सीजन में ज्यादा बारिश से घरों, आफिस सहित व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान होता है. इंडस्ट्री इनसाइडर के अनुसार होम और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा वैल्युएबल प्रोडक्ट के रूप में देखना महत्वपूर्ण है. एक कॉम्प्रेहेंसिव होम इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, इंश्योरेंस कंपनी बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करती है. मॉनसून में कितना सेफ है आपका घर अगर आप किसी लैंडस्लाइड प्रोन इलाके (उदाहरण के लिए कोई पहाड़ी क्षेत्र) के पास रहते हैं या वहां आपका घर है, तो आपको सतर्क रहने की ज्यरत है. आपको लैंडस्लाइड की वजह से संभावित नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए ‘ग्राउंड एसेसमेंट’ करने की आवश्यकता है. अगरआप एक घर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए. घर बनाने के पहले आपको सर्टिफाइड इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए. आपकी एक छोटी सी चूक आपदा के दौरान घातक साबित हो सकती है. कह सकते हैं कि संभावित रूप से यह सब कुछ मिटा सकती है. ये स्टेप आपकी कर सकते हैं मदद · घर बनाने से पहले आसपास के परिदृश्य का सावधानीपूर्वक आकलन करें. खड़ी ढलानों, नुकीले ढलान और नदियों के प्राकृतिक रास्तों से बचें. · अपने घर के आस पास के मैदानों में पेड़ लगाएं, जिससे मिट्टी जमकर बैठी रही. वहीं घर पर पत्थर गिरने से बचाने के लिए मजबूत दीवार बनाएं. · इमारत से दूर मिट्टी के कटाव के प्रवाह को डायरेक्ट करने के लिए डिफलेक्शन वाली दीवारों के साथ-साथ घर के बेस को मजबूत रखने के लिए मजबूत पिलर्स का निर्माण करें. फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सपोर्ट मौसम का मिजाज काफी अनप्रेडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित हो रहा है. इसलिए अपने घर के लिए पर्याप्त इंश्योरेंस कवर प्राप्त करना एक स्मार्ट तरीका है. इसी वजह से किसी भी जोखिम की स्थिति में फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए होम इंश्योरेंस पॉलिसी का होना जरूरी है. होम इंश्योरेंस पॉलिसी के चलते जबकि आपको या अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी वित्तीय सुरक्षा और सपोर्ट के रूप में सामने आता है. टेंशन फ्री करता है होम इंश्योरेंस प्राकृतिक आपदाएं रोकी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यह कंट्रोल करने वाली घटनाएं नहीं हैं. मॉनसून में भारी बारिश के चलते डिजास्टर मसलन लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं. ऐसी अप्रत्याशित आपदा से अपने घर को सुरक्षित करने के लिए, आप एक बेहतर होम इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प चुन सकते हैं. यह आपके घर के स्ट्रक्चर या घर में रखी चीजों की वित्तीय रूप से सुरक्षा करेगी और आपको टेंशन फ्री भी रखेगी. किन बातों का रखें ध्यान प्रीमियम का कैलकुलेशन क्षेत्र (वर्ग फीट), रीकंसट्रक्शन की लगात (प्रति वर्ग फीट) और संपत्ति के अनुमानित मूल्य जैसे फैक्टर्स के आधार पर की जाती है. इंश्योरेंस चुनते समय ध्यान रखें कि होम इंश्योरेंस में दो प्रमुख चीजें शामिल हैं – संरचना और सामग्री. मकान मालिक स्ट्रक्चर के साथ-साथ संपत्ति दोनों का बीमा कर सकते हैं. जबकि किरायेदार घरेलू उपकरणों, कपड़े और ज्वैलरी जैसे एसेअ्स को कवर करने के लिए कंटेंट इंश्योरेंस खरीद सकते हैं. इसके अलावा, दोनों टेररिज्म से जुड़े जोखिमों के साथ-साथ वैकल्पिक आवास की जरूरत होने पर किराए के खर्च के लिए एडिशनल इंश्योरेंस का विकल्प चुन सकते हैं. (लेखक: संजय दत्ता, चीफ- अंडरराइटिंग, रीइंश्योरेंस, क्लेम्स & एक्चुरियल, ICICI लोंबार्ड GIC)

