SBM का नया RuPay कार्ड लॉन्च, MSMEs व स्टार्टअप्स को होगा खास फायदा

SBM बैंक इंडिया, EnKash, YAP और RuPay ने मिलकर SBM EnKash RuPay बिजनेस कार्ड लॉन्च किया है. इसके भारत का पहला मोस्ट कॉम्प्रिहैन्सिव बिजनेस क्रेडिट कार्ड होने का दावा हे. यह क्रेडिट कार्ड रूपे नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा और किसी भी SBM Bank टच प्वॉइंट पर SMEs, MSMEs व स्टार्टअप के लिए डिजिटल व पेपरलेस ऑन बोर्डिंग के जरिए तत्काल जारी हो सकेगा. SBM EnKash RuPay बिजनेस कार्ड से बिजनेस परचेसेज, बिल पेमेंट, ट्रैवल खर्च, ऑटोमेटेड जीएसटी, रेंटल पेमेंट्स, सप्लायर्स को पेमेंट, सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन खरीद, क्लाउड बिल पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, इन्वेंटरी की ऑनलाइन खरीद आदि की जा सकेगी. इन सब के मामले में क्रेडिट पीरियड 30 दिन का होगा.

SBM बैंक इंडिया में रिटेल एंड कंज्यूमर बैंकिंग के हेड नीरज सिन्हा ने कहा कि छोटे व मंझोले उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं. लिक्विडिटी और फंड्स की एक्सेस उनकी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है. SBM बैंक हमेशा से इस सेगमेंट की प्रमुख समस्याओं को दूर कर सकें, ऐसे समाधान उपलब्ध कराता रहा है. इस दिशा में हमने SBM EnKash RuPay बिजनेस कार्ड लॉन्च किया है.

EnKash के फाउंडर यादवेन्द्र त्यागी ने कहा कि इस क्रेडिट कार्ड के जरिए स्टार्टअप्स सभी कॉरपोरेट पेमेंट्स मैनेज कर सकेंगे. बिजनेसेज बिना किसी पेपर वर्क के EnKash प्लेटफॉर्म को डिजिटली ऑन बोर्ड कर सकते हैं ओर अपनी समस्याओं के लिए कस्टमर सपोर्ट फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं. कार्ड कॉरपोरेट्स के लिए वैरिएबल बिलिंग साइकिल, इंस्टैंट बल्क पे आउट्स की पेशकश करता है. आगे कहा कि साझेदारी के हिस्से के रूप में यूजर्स को इनकैश की वॉट्सऐप बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विस भी मिलेगी. इससे वे इंप्लॉई व बिजनेस संबंधी सभी खर्च मैनेज व कंट्रोल कर सकेंगे. इस फीचर की मदद से इंप्लॉई रसीद को अपलोड कर तुरंत अप्रूवल पा सकेंगे.

NPCI की सीओओ प्रवीणा राय का कहना है कि SBM EnKash RuPay बिजनेस कार्ड छोटे कारोबारों को कई बिजनेस टास्क जैसे जीएसटी का भुगतान, ट्रैवल खर्च, सप्लायर्स को पेमेंट इत्यादि आसानी से करने में मदद करेगा. हमारा मानना है कि यह कारोबारों को बिजनेस खर्च कुशलतापूर्वक ऑर्गेनाइज करने में सक्षम बनाएगा और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों में सहयोग देगा.

