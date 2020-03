SBI YONO के हुए 2 करोड़ यूजर, अकाउंट खोलने से लेकर शॉपिंग तक की सुविधा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म योनो (YONO) ने 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स के आंकड़े को हासिल किया है. इस ऐप की शुरुआत नवंबर 2017 में हुई थी और इस पर ग्राहकों को बैंकिंग, खरीदारी, निवेश की सुविधा मिलती है. लगभग 2 सालों में योनो ने 100 से ज्यादा ई-कॉमर्स कंपनियों से ज्यादा के साथ समझौता किया है. SBI ने YONO के जरिए ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देता है जिसमें YONO कृषि, YONO ग्लोबल, YONO कैश, YONO शॉपिंग फेस्टिवल आदि शामिल हैं. अब तक SBI ने 68 लाख से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट YONO पर खोले हैं जिसमें 24×7 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलने का ऑप्शन है.

YONO SBI के जरिए बैंक रोजाना 2000 अकाउंट खोल रहा है. YONO कैश के जरिए अब तक 50 लाख से ज्यादा कार्ड-लैस एटीएम ट्रांजैक्शन किए गए हैं. बैंक ने YONO के जरिए पिछले दो सालों में 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं. लॉन्च के बाद से योनो पर SBI ने 8.7 लाख पर्सनल लोन बांटे हैं और लगभग हर दिन लगभग 4,000 लोन दिए जा रहे हैं.

इसके अलावा कुल 3.4 लाख योनो कृषि एग्री गोल्ड लोन किसानों को दिए हैं. औसतन SBI रोजाना 10,000 योनो कृषि कृषि एग्री गोल्ड लोन बांटता है. योनो कृषि पर किसानों को अलग-अलग चीजों की मंडी कीमत और मौसम की जीनकारी भी मिलती है. 27 महीने के समय में योनो पर एसबीआई ने लगभग 4 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 67 हजार म्यूचुअल फंड ग्राहकों को बेचे हैं.

SBI के चैयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि वे उनकी फलैगशिप डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो को नई ऊंचाई को छूता देखकर खुश हैं. उनके मुताबिक 2 करोड़ यूजर्स से योनो के लिए ग्राहकों के विश्वास का पता चलता है. वे खुश हैं कि योनो के लिए किए गए उनकी मेहनत का नतीजा अच्छा रहा है. उन्होंने बतया कि वे वर्तमान में मौजूद ग्राहकों और नये ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर खरीदारी, बैंकिंग की सुविधा देना चाहते हैं.

