‘SBI वीकेयर डिपॉजिट: सीनियर सिटीजन्स को न्यू ईयर गिफ्ट, FD पर मार्च तक 0.80% ज्यादा ब्याज का फायदा

SBI Wecare Scheme: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने वाले सीनियर सिटीजन (60 साल से ज्यादा उम्र के लोग) के लिए खुशखबरी है. कोरोनावायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों की सहूलियत के लिए लाए गए ‘SBI वीकेयर डिपॉजिट’ के तहत अतिरिक्त ब्याज दर का फायदा अब मार्च 2021 तक लिया जा सकता है. यह जानकारी SBI की आधिकारिक वेबसाइट से मिली है. SBI ने दूसरी बार इस स्कीम की अवधि को बढ़ाया है.

SBI ने मई माह में सीनियर सिटीजन के लिए नया एफडी प्रोडक्ट ‘SBI वीकेयर डिपॉजिट’ लॉन्च किया था. इसके तहत सीनियर सिटीजन को ‘5 साल या उससे ज्यादा’ की अवधि के रिटेल टर्म डिपॉजिट के मामले में, उनके लिए लागू ब्याज दर के ऊपर 0.30 फीसदी का अतिरिक्त ब्याज दिया जाने का प्रावधान है. पहले यह फायदा सितंबर 2020 तक लिया जा सकता था, बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दी गई. लेकिन अब अगले साल मार्च तक सीनियर सिटीजन इसका लाभ ले सकेंगे.

वैसे SBI सीनियर सिटीजन को एफडी पर, अन्य लोगों के लिए तय रेगुलर ब्याज दर के ऊपर 0.50 फीसदी अतिरिक्त ब्याज की पेशकश करता है. यानी इस 0.50 फीसदी और अतिरिक्त 0.30 फीसदी ब्याज दर को मिलाकर SBI वीकेयर डिपॉजिट के तहत सीनियर सिटीजन ‘5 साल या उससे ज्यादा’ की अवधि के लिए रिटेल टर्म डिपॉजिट पर 0.80 फीसदी ज्यादा ब्याज हासिल कर सकते हैं. यह फायदा अब 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकता है.

SBI Vs PNB Vs BoB: बैंक लॉकर का किराया ड्यू रहने पर कितना लगता है चार्ज

SBI वीकेयर डिपॉजिट के तहत ज्यादा ब्याज का फायदा नया एफडी अकाउंट खुलवाने या पुरानी एफडी के रिन्युअल दोनों पर मिलेगा. हालांकि स्पेशली दिए जा रहे अतिरिक्त प्रीमियम को एफडी के प्रीमैच्योर विद्ड्रॉल के मामले में पे नहीं किया जाएगा. SBI में इस वक्त सीनियर सिटीजन को 2 करोड़ रुपये से कम की रिटेल एफडी पर 3.40 फीसदी से लेकर 6.20 फीसदी सालाना तक का ब्याज मिल रहा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.