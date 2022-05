Home Loan: 25 लाख के लोन पर बैंक वसूल रहे हैं 50 लाख, घर लेने के पहले चेक करें बेस्ड डील

क्या आप यह कैलकुलेशन पहले कर पाते हैं कि आपको घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना कितना महंगा पड़ जाता है. लोन के बदले बैंक आपसे कितना वसूल कर लेते हैं.

Home Loan Calculator: आज के दौर में बड़े शहरों में रहकर नौकरी करने वालों के लिए अपना घर एक सपना होता है. महंगाई और बढ़ते खर्च के चलते घर या फ्लैट खरीदने के लिए मिडिल क्लास के लिए होमलोन (Home Loan) लेना मजबूरी है. आम आदमी कात करें तो अमूमन यह लोन साइज 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये हो सकता है. वहीं इसके लिए टेन्योर ज्यादातर केस में 20 साल होता है. लेकिन, क्या आप यह कैलकुलेशन पहले कर पाते हैं कि आपको घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना कितना महंगा पड़ जाता है. आपके 25 लाख या 30 लाख के लोन के बदले बैंक आपसे 20 साल के दौरान कितना वसूल कर लेते हैं. कई केस में आपको लगभग डबल पेमेंट करना पड़ता है. इसलिए बेहतर है कि लोन लेने के पहले अच्छे से अलग अलग बैंकों की ब्याज दर चेक कर लें, जिससे बेस्ड डील हासिल हो सके. Adani Wilmar में कभी लोअर तो कभी अपर सर्किट, 177% रिटर्न मिल चुका है रिटर्न, बेच दें या बने रहें? कैलकुलेटर: लोन के एवज में कितनी देते हैं रकम मान लिया कि आपको घर खरीदने के लिए 25 लाख रुपये के लोन की जरूरत है और आपने EMI के लिए 20 साल का टेन्योर तय किया है. अलग अलग बेंकों की होमलोन की ब्याज दर पर नजर डालें तो यह 7 फीसदी से 8.5 फीसदी की रेंज में है. 7 फीसदी स्टार्टिंग रेंज है. अगर एवरेजिंग करें तो होमलोन के लिए 7.5 फीसदी से 8 फीसदी के बीच ब्याज दर देनी पड़ रही है. कुल होमलोन: 25 लाख रुपये

ब्याज दर: 7.5 फीसदी

लोन की अवधि: 20 साल

मंथली EMI: 20140 रुपये

कुल ब्याज: 23,33,559 रुपये

कुल पेंमेंट: 48,33,559 वहीं अगर ब्याज दर 8 फीसदी हो जाए तो इस मामले में मंथली EMI 20911 रुपये होगी और कुल ब्याज 25,18,640 रुपये होगा. यानी आपको बैंक को कुल 50,18,640 रुपसे पेमेंट करना होगा. यह आपके लोन का डबल अमाउंट है. 30 लाख तक के लोन पर ब्याज Bank Interest Rate SBI 6.65%–7.65% सालाना

ICICI Bank 7.10%–7.95% सालाना

Bank of Baroda 6.90%–8.40% सालाना

HDFC Ltd. 6.70%-7.50% सालाना

Axis Bank 7.00%–11.90% सालाना

Kotak Mahindra Bank 7.00% onwards

Canara Bank 7.05%–11.85% सालाना (source: http://www.bankbazaar.com, http://www.bankbazaar.com) (नोट: Home Loan के संबंध में EMI कैलकुलेशन और असल कीमत आपके द्वारा ली गई लोन की रकम, रिपेमेंट अवधि और ब्याज दर में बदलाव के साथ बदलता जाएगा.)

