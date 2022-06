SBI vs Bank of Baroda vs ICICI Bank: फिक्स्ड डिपॉजिट पर कहां मिल रहा कितना रिटर्न, चेक करें नई रेट लिस्ट

यहां हमने SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और ICICI बैंक द्वारा FD पर ऑफर की जाने वाली ब्याज दरों की तुलना की है. आइए जानते हैं कि FD पर किस बैंक में कितना रिटर्न मिल रहा है.

हाल ही में कई बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा किया है.

SBI vs Bank of Baroda vs ICICI Bank: हाल ही में कई बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा किया है. इसके चलते फिक्स्ड इनकम वाले इन्वेस्टर्स, खास कर रिटायर हो चुके लोगों और सीनियर सिटीजन्स को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. कई बैंक पहले ही अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं. प्रमुख बैंकों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, PNB और एक्सिस बैंक पहले ही एफडी दरों में इजाफा कर चुके हैं. यहां हमने SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और ICICI बैंक द्वारा FD पर ऑफर की जाने वाली ब्याज दरों की तुलना की है. आइए जानते हैं कि FD पर किस बैंक में कितना रिटर्न मिल रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 करोड़ रुपये से कम के NRO और NRE टर्म डिपॉजिट सहित डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स में 40 बेसिस प्वाइंट तक की वृद्धि की है. ये दरें 15 जून 2022 से लागू हैं. सीनियर सिटीजन्स को 0.5 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा. 1 वर्ष से अधिक से लेकर 400 दिन तक: 5.45 फीसदी

400 दिनों से ऊपर से 2 साल तक: 5.45 फीसदी

2 वर्ष से अधिक से लेकर 3 वर्ष तक: 5.50 फीसदी

3 वर्ष से अधिक से लेकर 5 वर्ष तक: 5.35 फीसदी

5 वर्ष से अधिक से लेकर 10 वर्ष तक: 5.35 एसबीआई की लेटेस्ट FD रेट्स एसबीआई ने 14 जून, 2022 से प्रभावी फिक्स्ड डिपॉजिट (2 करोड़ रुपये से कम) पर ब्याज दरों में संशोधन किया है. सीनियर सिटीजन्स को उनकी जमा राशि पर 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मिलेगा. एक साल से अधिक लेकिन 2 साल से कम- 5.30 फीसदी

दो साल से अधिक लेकिन 3 साल से कम- 5.35 फीसदी

3 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम- 5.45 फीसदी

5 वर्ष से अधिक से 10 वर्ष तक- 5.50 फीसदी ICICI बैंक लेटेस्ट FD रेट्स आईसीआईसीआई बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट (2 करोड़ रुपये से कम) पर ब्याज दरों में बदलाव किया है. नई दरें 16 जून, 2022 से लागू हैं. वरिष्ठ नागरिकों को 0.5 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा. 1 साल से लेकर 389 दिन- 5.30%

390 दिन से <15 महीने- 5.30%

15 महीने से <18 महीने- 5.30%

18 महीने से 2 साल- 5.30%

2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल- 5.50%

3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल- 5.70%

5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल- 5.75%

5 साल (80सी FD) – अधिकतम 1.50 लाख रुपये- 5.70% फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश के लिए एफडी लैडरिंग शानदार विकल्प है. इसमें पूरी पूंजी को एक ही अवधि के लिए एफडी में नहीं लगाते हैं बल्कि उसे थोड़ा-थोड़ा कर के कई एफडी में लगाते हैं. जैसे कि आपको 10 लाख रुपये की एफडी करानी है तो इस पूरे पैसे को 1 साल या 5 साल तक के लिए किसी एफडी में लगाने की बजाय, इसे कुछ हिस्सों में बांट लें और फिर एक हिस्से को एक साल, दूसरे हिस्से को दो साल और तीसरे हिस्से को 5 साल या इसी तरह अन्य हिस्से को अलग-अलग अवधि की एफडी में लगा सकते हैं. कम अवधि वाली एफडी के मेच्योर होने पर आप उससे अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं या इसे फिर किसी दूसरी एफडी में निवेश कर सकते हैं. इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि एक ही बैंक या कंपनी में एफडी कराई जाए बल्कि कई बैंकों व कंपनियों में एफडी करा सकते हैं. अगल-अलग बैंकों में एफडी कराने पर आपको हर बैंक से 5-5 लाख रुपये का इंश्योरेंस बेनेफिट भी मिलेगा. (Sunil Dhawan)

