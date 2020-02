SBI Virtual Card: वर्चुअल कार्ड से करें ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रांजैक्शन रहेगा ज्यादा सेफ; जानें इस सिंगल यूज कार्ड की खासियत

SBI Virtual Card: देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहा है. इसी के साथ ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कई नए तरीके आ रहे हैं. साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हो रहा है. इंटरनेट बैंकिंग और ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए बैंक वर्चुअल कार्ड्स लेकर आ रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ग्राहकों के लिए वर्चुअल कार्ड उपलब्ध कराता है. यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या ई-कार्ड है. यह एक लिमिट डेबिट कार्ड है जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया जा सकता है. यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आसान और सुरक्षित जरिया है जिसमें आपको व्यापारी को प्राइमेरी कार्ड या अकाउंट की जानकारी देने की जरूरत नहीं है. जो वेबसाइट्स वीजा या मास्टरकार्ड को मंजूर करती हैं, वे सभी इस कार्ड को भी मंजूर करेंगी.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्चुअल कार्ड एक सिंगल यूज कार्ड है, जिसका आप केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. एसबीआई के वर्चुअल कार्ड धारक खरीदारी के समय भुगतान नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए SBI का वर्चुअल कार्ड को कार्डधारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर और उसे वेरिफाई करने के बाद ही ऑथराइज्ड किया जाएगा. यह कार्ड 48 घंटे की अवधि के लिए वैध रहता है.

एक बार ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद यह कार्ड वैलिड नहीं रहता. इक कार्ड का मुख्य बेनेफिट यह है कि इसमें व्यापारी को आपके प्राइमेरी कार्ड की जानकारी और अकाउंट डिटेल्स का पता नहीं चलता है. इससे किसी तरह की धोखाधड़ी होने की संभावना कम रहती है. SBI वर्चुअल कार्ड के लिए न्यूनतम ट्रांजैक्शन 100 रुपये का होना चाहिए और अधिकतम ट्रांजैक्शन की राशि 50 हजार रुपये है.

वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल करते समय राशि उसी स्थिति में जमा होगी, जब खरीदारी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. कार्डधारक ऑनालइन ट्रांजैक्शन के लिए इस कार्ड को कई बार प्राप्त कर सकते हैं. कार्ड के कैंसल या एक्सपायर हो जाने पर जो राशि आपने खर्च नहीं की है, वह आपको उपलब्ध कराई जाएगी.

