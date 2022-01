SBI की टैक्स सेविंग स्कीम, 5000 रु मंथली SIP करने वालों को मिला 1 करोड़ का फंड, चेक करें 20 साल का रिटर्न

बाजार में ऐसी बहुत सी स्कीम हैं, जहां निवेश करने पर आपको टैक्स का फायदा मिलता है. हालांकि पैसे निवेश करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैसा ज्यादा दिन तक ब्लॉक न हो. साथ ही आपके निवेश पर हाई रिटर्न मिल सके.

बाजार में ऐसी बहुत सी स्कीम हैं, जहां निवेश करने पर आपको टैक्स का फायदा मिलता है.

SBI Long Term Equity Fund: बाजार में ऐसी बहुत सी स्कीम हैं, जहां निवेश करने पर आपको टैक्स का फायदा मिलता है. डाकघर, बैंक से लेकिर कैपिटल मार्केट में ऐसी बहुत सी स्कीम हैं. हालांकि ज्यादातर स्कीम में लॉक इन के भी नियम हैं, जहां एक समय के पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं. इसलिए टैक्स बचाने के लिए पैसे निवेश करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैसा ज्यादा दिन तक ब्लॉक न हो. साथ ही आपके निवेश पर हाई रिटर्न मिल सके. अगर इसी तरह की कोई स्कीम तलाश रहे हैं तो म्यूचूअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी ELSS कटेगिरी में निवेश करने पर आपको बेहतर फायदा मिल सकता है. बाजार में ऐसी कई ELSS स्कीम हैं, जिन्होंने निवेशकों को लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दिया है. इन्हीं में एक है SBI म्यूचुअल फंड की SBI Long Term Equity Fund स्कीम. 20 साल में 21% CAGR SBI Long Term Equity Fund ने लंबी अवधि में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है. यह फंड 31 मार्च 1993 में लॉन्च हुआ था. लॉन्च के बाद से ही इसने 16.34 फीसदी सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है. यहां 20 साल में निवेशकों को 21 फीसदी सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न मिला है. 20 साल में इस फंड ने निवेशकों के पैसे करीब 50 गुना कर दिए हैं. यानी जिन्होंने यहां 1 लाख रुपये लगाए थे, उनके पैसे 20 साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा हो गया है. वहीं 20 साल में 500 रुपये मंथली SIP करने वालों को 1 करोड़ रुपये का फंड मिला. इस फंड में कम से कम एकमुश्त निवेश 500 रु किया जा सकता है. वहीं कम से कम SIP भी 500 रु है. अचछी बात यह है कि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का ही है. फंड का कुल एसेट्स 31 दिसंबर 2021 तक 10192 करोड़ रुपय है. जबकि उसी डेट तक एक्सपेंस रेश्यो 1.75 फीसदी है. फंड का 10 साल, 15 साल का प्रदर्शन 15 साल का रिटर्न: 11% CAGR

1 लाख रुपये निवेश की वैल्यू: 4.74 लाख रु

5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 26 लाख रु 10 साल का रिटर्न: 15%

1 लाख रुपये निवेश की वैल्यू: 4 लाख रु

5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 12.5 लाख रु आपका पैसा किन स्टॉक्स में होता है निवेश SBI Long Term Equity Fund की टॉप होल्डिंग्स में ICICI Bank, Infosys, Tech Mahindra, Larsen & Toubro, Reliance Industries, ICICI Prudential Life Insurance Co., State Bank of India, HDFC Bank, Cipla और Cummins India शामिल हैं. बेस्ट और सबसे खराब प्रदर्शन HDFC Long Term Advantage Fund का सबसे अच्छा प्रदर्शन 9 मार्च 2009 से 11 मार्च 2010 के दौरान रहा है. इस बीच फंड ने करीब 110 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है. वहीं फंड ने सबसे बुरा प्रदर्शन 4 दिसंबर 2007 से 3 दिसंबर 2008 के बीच किया. इस दौरान फंड क रिटर्न -57 फीसदी रह है. (source: value research)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.