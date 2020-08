Good News! घर पर रहकर निकाल सकेंगे कैश, केवल एक WhatsApp से दरवाजे पर होगा SBI ATM

SBI (State Bank of India) ने खास सुविधा शुरू की है. इसके चलते ग्राहकों को अब कैश निकालने के लिए एटीएम तक नहीं जाना होगा. बल्कि मशीन खुद चलकर आपके घर तक आएगी, वो भी सिर्फ एक वॉट्सऐप से. दरअसल SBI ने ‘आपकी मांग पर, एटीएम आपके द्वार पर’ सेवा के तहत अपने मोबाइल एटीएम को घर-घर ले जाने का फैसला किया है. हाल ही में बैंक ने लखनऊ में इस सेवा की शुरुआत की है. किसी भी बैंक का ग्राहक SBI मोबाइल एटीएम सुविधा का लाभ ले सकता है.

एसबीआई लखनऊ सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार खन्ना ने अपने ट्विटर हैंडल से हाल ही में जानकारी दी थी कि लखनऊ वासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ‘आपकी मांग पर, एटीएम आपके द्वार पर’ सर्विस शुरू की गई है. ग्राहक बैंक को एक कॉल या वॉट्सऐप के जरिए इस ​सर्विस के लिए डिमांड कर सकते हैं और SBI उन्हें घर के दरवाजे पर मोबाइल एटीएम उपलब्ध कराएगा. लखनऊ में SBI की इस डोरस्टेप मोबाइल एटीएम सर्विस के सफल रहने पर, इसे अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जाएगा. इस सर्विस के लिए ग्राहक को वॉट्सऐप करने के लिए अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर 7052911911 या 7760529264 पर वॉट्सऐप करना होगा.

कोरोना महामारी के इस दौर में जहां, लोगों को घर पर ज्यादा से ज्यादा रहने की सलाह है, ऐसे में SBI की डोरस्टेप मोबाइल एटीएम सर्विस खासी फायदेमंद है. विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए. हाल ही में SBI ने आपने बचत खाताधारकों को खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर चार्ज से छूट का भी एलान किया है. साथ ही एसएमएस अलर्ट के लिए भी चार्जेस न वसूलने की घोषणा की है. बैंक के इस फैसले से इसके 44 करोड़ से अधिक बचत खाताधारकों को राहत मिलेगी.

