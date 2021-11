Stock Tips : SBI के शेयरों से बढ़ी कमाई की उम्मीद, जानें इस ब्रोकरेज फर्म ने किस आधार पर बढ़ाया इसका टारगेट प्राइस

दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2021) में एसबीआई के मजबूत प्रदर्शन के बाद इसके शेयरों को अपग्रेड किया जा रहा है. HSBC ने 650 के टारगेट प्राइस के साथ BUY की रेटिंग दी है. HSBC के मुताबिक बैंक मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि इसका मार्जिन 3.2 से लेकर 3.3 फीसदी की रेंज में स्थिर रहेगा. बैंक की Cost to Income रेश्यो में कमी आएगी क्योंकि इनकम ग्रोथ से एक्सपेंस ग्रोथ कम रहेगी. लोन ग्रोथ में 10 फीसदी की अनुमानित बढ़ोतरी की वजह से मैनेजमेंट मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ने के प्रति आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है.

HSBC के मुताबिक बैंक के एक्सप्रेस क्रेडिट लोन की एसेट क्वालिटी काफी अच्छी दिख रही है. कॉरपोरेट लोन के एक बड़े हिस्से में स्लीपेज दिख रही है और रिटेल रिस्ट्रक्चरिंग का बड़ा हिस्सा होम लोन सेगमेंट में है. बैंक ने 260 अरब रुपये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत बांटे हैं. लेकिन इसका दो फीसदी एनपीए हो चुका है. बहरहाल, HSBC ने वित्त वर्ष 2021-22, 23 और 24 के लिए EPS बढ़ा कर क्रमश: 6.5, 5.9 और 2.9 फीसदी कर दिया है. इसने मार्जिन रिवाइज कर दिया है. ऑपरेटिंग इनकम और क्रेडिट कॉस्ट अनुमान भी बढ़ाया है.

ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक एसबीआई के कोर बैकिंग बिजनेस की री-रेटिंग की जा सकती है. इसके क्रेडिट ग्रोथ में 10 से 20 फीसदी की तेजी दिख रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी ( ROE) 15 फीसदी अनुमानित है. इससे EPS में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. HSBC का मानना है कि एसबीआई को कोर बिजनेस के अलावा दूसरे बिजनेस से भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी. बैंक के प्रदर्शन की अच्छी उम्मीद की वजह से HSBC ने इसका टारगेट प्राइस 530 रुपये से बढ़ा कर 650 रुपये कर दिया है. इसके साथ ही इसने इसे BUY की रेटिंग दी है.

चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 69 प्रतिशत बढ़कर 8,889.84 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 5,245.88 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था. दूसरी तिमाही में इतने अच्छे नतीजे आने के बाद बैंक का स्टॉक प्राइस रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 542 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया.

