SBI ने MCLR में 0.10% घटाया, FY20 में लगातार 8वीं बार सस्ता किया कर्ज

RBI द्वारा दिसंबर की बैठक में रेपो रेट को जस का तस रखने के बावजूद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपना कर्ज सस्ता कर दिया है. SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) में 0.10 फीसदी की कटौती की है. इस कटौती को मिलाकर FY 2019-20 में SBI लगातार 8वीं बार कर्ज सस्ता कर चुका है.

बैंक ने 1 साल अवधि वाले कर्ज के लिए MCLR घटाई है. अब इस अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 8 फीसदी सालाना से घटकर 7.90 फीसदी सालाना पर आ गई है. बाकी अवधियों के कर्ज पर मौजूदा MCLR को ही बरकरार रखा गया है. SBI की नई ब्याज दर 10 दिसंबर 2019 से प्रभावी होगी.

SBI द्वारा MCLR घटाए जाने से उन लोगों की EMI कम होगी, जिन्होंने अप्रैल 2016 के बाद लोन लिया है क्योंकि MCLR 1 अप्रैल 2016 से अस्तित्व में आया. उससे पहले बेस रेट पर लोन दिए जाते थे. लिहाजा कटौती का असर बेस रेट पर कर्ज लिए हुए लोगों की EMI पर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा बैंक ने रेपो रेट से लिंक्ड लोन के लिए ब्याज दर नहीं घटाई है और न ही FD पर ब्याज दर में कटौती की है.

30 सितंबर 2019 तक SBI का डिपॉजिट बेस 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का था. वहीं एडवांसेज लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपये के थे. इस वक्त होम लोन और ऑटो लोन सेगमेंट में SBI का मार्केट शेयर 25 फीसदी है. बैंक की पूरे भारत में करीब 22000 ब्रांच हैं और ATM/CDM नेटवर्क का आंकड़ा 58500 से ज्यादा है. SBI के 6.6 करोड़ ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, वहीं 1.5 करोड़ ग्राहक मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं.

