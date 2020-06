SBI गोल्ड लोन: मुश्किल वक्त में 20 लाख तक मिलेगा सस्ता कर्ज, YONO ऐप से भी हो जाएगा काम

SBI personal gold loan scheme: सोना खरीदना हर भारतीय को पसंद है. इसे केवल सुंदरता बढ़ाने वाले आभूषणों के रूप में ही नहीं खरीदा जाता बल्कि एक सुरक्षित निवेश विकल्प भी समझा जाता है. जब पैसे का संकट खड़ा हो जाता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तो लोग घर में रखे सोने को गिरवीं रख नकदी संकट दूर करने की को​शिश करते हैं. इसे गोल्ड लोन कहते हैं. वैसे तो गोल्ड लोन के लिए अक्सर लोग ज्वैलर्स का सहारा लेते हैं लेकिन आज के टाइम में कई गोल्ड लाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड सोर्स भी उपलब्ध हैं, जैसेकि बैंक.

जी हां! कुछ बैंक गोल्ड लोन स्कीम चलाते हैं, जिसके तहत नागरिक मुश्किल घड़ी में बैंक को सोना गिरवीं रख उस पर लोन ले सकते हैं. देश का सबसे बड़ा बैंक SBI भी पर्सनल गोल्ड लोन स्कीम की पेशकश करता है. SBI पर्सनल गोल्ड लोन स्कीम का फायदा YONO SBI ऐप से भी लिया जा सकता है.

SBI गोल्ड लोन स्कीम के तहत सोने पर न्यूनतम 20000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का कर्ज उठाया जा सकता है. इस वक्त SBI में पर्सनल गोल्ड लोन स्कीम के लिए ब्याज दर 7.75% सालाना है. इसके अलावा बैंक केवल अपने हाउसिंग लोन कस्टमर्स के लिए एक्सक्लूसिव गोल्ड लोन प्रॉडक्ट ‘रियल्टी गोल्ड लोन’ की भी पेशकश करता है. इसके लिए ब्याज दर 7.25 फीसदी सालाना है. ये दोनों ब्याज दरें 15 जुलाई 2020 तक मान्य रहेंगी. SBI गोल्ड लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में लोन राशि का 0.50%+ GST और न्यूनतम 500 रुपये+ GST लेता है. गोल्ड अप्रेजर चार्ज आवेदक द्वारा भुगतान किए जाएंगे.

18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति SBI पर्सनल गोल्ड लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन एकल या संयुक्त आधार पर किया जा सकता है. इसके लिए आवेदनकर्ता के पास आय का एक स्थिर स्रोत होना चाहिए. हालांकि लोन लेने के लिए आय का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है. SBI गोल्ड लोन स्कीम में मार्जिन इस तरह है-

SBI पर्सनल गोल्ड लोन स्कीम के तीन वेरिएंट- गोल्ड लोन, लिक्विड गोल्ड लोन और बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन हैं. SBI गोल्ड और लिक्विड गोल्ड लोन दोनों वेरिएंट में पुनर्भुगतान की अवधि अधिकतम 36 महीने है, जबकि SBI बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन में यह अवधि अधिकतम 12 महीने है.

रिपेमेंट मोड की बात करें तो गोल्ड लोन वेरिएंट के तहत मूलधन और ब्याज की अदायगी लोन डिस्बर्समेंट के अगले महीने से शुरू होगी. लिक्विड गोल्ड लोन के तहत लेन-देन की सुविधा और मासिक ब्याज के साथ ओवरड्राफ्ट खाता उपलब्ध कराया जाएगा. बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन वेरिएंट में कर्ज अदायगी लोन की अवधि खत्म होने पर या उससे पहले/ खाता बंद करने पर एकमुश्त हो सकती है.

SBI पर्सनल गोल्ड लोन के लिए आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की जरूरत होती है…

