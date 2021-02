इस नंबर पर करें मिस्ड कॉल, SBI से मिलेगा बेहतर शर्तों के साथ लोन

SBI Personal Loan: किसी भी प्रकार की आकस्मिक जरूरत हो या शादी-छुट्टी का प्लान बना रहे हैं तो पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए बैंकों से पर्सनल लोन ले सकते हैं. अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक खास सुविधा आपके लिए बहुत काम की है. एसबीआई ने पर्सनल लोन के लिए अपने ग्राहकों को सिर्फ एक मिस्ड कॉल के जरिए पर्सनल लोन देने की शुरुआत की है जिससे बैंकों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

All it takes is an SMS, to begin with your personal loan process. SMS <PERSONAL> on 7208933145. To know more: https://t.co/TH5bnGWu1V pic.twitter.com/EJin90BhxV

एसबीआई ने अपनी इस खास सुविधा को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी है. बैंक के ट्वीट के मुताबिक अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आपको महज 7208933142 नंबर पर मिस्ड कॉल करना है. इसके बाद आपको बैंक की तरफ से बैक कॉल आएगा और आपके लोन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पर्सनल लोन के बार में अधिक जानकारी के लिए 1800-11-2211 पर कॉल कर सकते हैं. 7208933142 पर मिस्ड कॉल करने के अलावा आप चाहें तो एसएमएस भेजकर भी पर्सनल लोन की जानकारी हासिल सकते हैं. इसके लिए आपको PERSONAL लिखकर 7208933145 इस नंबर पर एसएमएस भेजना होगा और इसके बाद एसबीआई के कांटैक्ट सेंटर से कॉलबैक आएगा.

