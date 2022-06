SBI MF की अमीर बनाने वाली स्कीम, 5000 रु SIP से 20 साल में निवेशक बने करोड़पति, ये है रिटर्न चार्ट

SBI म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न चार्ट पर नजर डालें तो कई फंड ऐसे हैं, जिन्होंने लंबी अवधि में निवेशकों को अमीर बना दिया है.

SBI म्यूचुअल फंड की कई स्कीम निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में टॉप पर हैं. (File)

SBI Mutual Funds Best Schemes: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI का अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस भी है. एसबीआई म्यूचुअल फंड नाम से ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी निवेशकों के लिए अलग अलग कटेगिरी में स्कीम आफर करती है. SBI म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न चार्ट पर नजर डालें तो कई फंड ऐसे हैं, जिन्होंने लंबी अवधि में निवेशकों को अमीर बना दिया है. बीते 20 साल का रिटर्न देखें तो जिन निवेशकों ने हर महीने 5 हजार रुपये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए SBI की स्कीम्स में निवेश किया, उन्हें अधिकतम 19.4% CAGR से रिटर्न मिला. इस आधार पर उनकी SIP की वैल्यू 20 साल में 1.14 करोड़ रुपये हो गई. हमने यहां SBI म्यूचुअल फंड की ऐसी 5 स्कीम चुनी हैं, जिन्होंने 20 साल में सबसे ज्यादा SIP रिटर्न दिया है. SBI Consumption Opportunities Fund 20 साल का SIP रिटर्न: 19.4% CAGR

5000 रुपये मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 1.14 करोड़

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये

कुल एसेट्स: 953 करोड़ (30 अप्रैल, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.51% (30 अप्रैल, 2022) SBI Magnum Global Fund 20 साल का SIP रिटर्न: 19% CAGR

5000 रुपये मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 1.08 करोड़

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये

कुल एसेट्स: 4953 करोड़ (30 अप्रैल, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.03% (30 अप्रैल, 2022) SBI Large & Midcap Fund 20 साल का SIP रिटर्न: 18.28% CAGR

5000 रुपये मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 1 करोड़

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये

कुल एसेट्स: 6599 करोड़ (30 अप्रैल, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.08% (30 अप्रैल, 2022) SBI Contra Fund 20 साल का SIP रिटर्न: 17.55% CAGR

5000 रुपये मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 91 लाख रुपये

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये

कुल एसेट्स: 4491 करोड़ (30 अप्रैल, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.10% (30 अप्रैल, 2022) SBI Technology Opportunities Fund 20 साल का SIP रिटर्न: 17.44% CAGR

5000 रुपये मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 91 लाख रुपये

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये

कुल एसेट्स: 2432 करोड़ (30 अप्रैल, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.32% (30 अप्रैल, 2022) (Source: value research)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.