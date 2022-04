SBI Mutual Fund Top Plan list: एसबीआई म्यूचुअल फंड की टॉप 5 स्कीम्स, जिनमें FD, RD की तुलना में मिल रहा है 3 से 4 गुना रिटर्न

SBI Mutual Fund latest Update: एसबीआई म्यूचुअल फंड की कई योजनाओं ने एफडी-आरडी की तुलना में तीन से चार गुना अधिक रिटर्न दिया है.

SBI Mutual Fund: अगर अपने पैसों को एफडी-आरडी की बजाय किसी अन्य विकल्प जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें को बेहतर रिटर्न हासिल किया जा सकता है.

SBI Mutual Fund Top Plan: महंगाई की बढ़ती दर ने पारंपरिक तौर पर बेहतरीन निवेश विकल्प एफडी और आरडी को फीका कर दिया है. इंफ्लेशन की मौजूदा दर के हिसाब से एफडी-आरडी में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न निगेटिव है. ऐसे में अगर अपने पैसों को किसी अन्य विकल्प जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें को बेहतर रिटर्न हासिल किया जा सकता है. एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो कई योजनाओं ने एफडी-आरडी की तुलना में तीन से चार गुना अधिक रिटर्न दिया है. FD, RD के रिटर्न को खोखला कर रही है महंगाई, इनके रियल रेट आफ रिटर्न का समझें कैलकुलेशन कंज्यूमर प्राइस पर आधारित खुदरा महंगाई दर मार्च में बढ़कर 6.95 प्रतिशत हो गई जबिक देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में 5 से 10 साल की एफडी पर 5.50 फीसदी तक का ब्याज मिल रहा है. रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो एसबीआई अपने ग्राहकों को 5 साल से 10 साल तक की अवधि के लिए 5.50 फीसदी का रिटर्न ऑफर कर रहा है. इससे अंदाज लगा सकते हैं कि एफडी और आरडी पर रिटर्न एक तरह से निगेटिव है. अब अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीमों की बात करें तो नीचे पांच ऐसी स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है जिन्होंने निवेशकों की पूंजी एफडी-आरडी की तुलना में चार गुना तक बढ़ाई है. Risk for a Loan Guarantor: किसी परिचित के लोन के लिए बनना है गारंटर? पहले जान लें ये जरूरी बातें ताकि बाद में न हो कोई परेशानी ये रहे टॉप 5 प्लान फंड नाम तीन साल का रिटर्न पांच साल का रिटर्न दस साल का रिटर्न SBI Small Cap Fund- Regular 26.40% 19.27% 25.48% SBI Technology Opportunities Fund 27.84% 26.23% 20.44% SBI Magnum Midcap Fund- Regular 23.38% 12.57% 20.27% SBI Focused Equity Fund – Regular 17.9% 15.67% 17.9% 15.67% 17.13% SBI Large & Midcap Fund- Regular 18.36% 14.13% 16.93% (Source:www.valueresearchonline.com) निवेश से पहले एग्जिट लोड का रखें ख्याल

यहां जो भी रिटर्न का आंकड़ा दिया गया है, वह अब तक के रूझान हैं और इनसे आगे के रिटर्न के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. निवेश से पहले किसी भी फंड के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें और सिर्फ पास्ट रिटर्न के हिसाब से ही फैसला न लें. इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि जो रिटर्न दिखता है, वह पूरा मुनाफा नहीं होता है क्योंकि एग्जिट लोड भी आपको चुकाना होता है. हालांकि कुछ फंड में एक अवधि के बाद एग्जिट लोड नहीं देना होता है. इसका मतलब हुआ कि किसी फंड में निवेश से पहले एग्जिट लोड के बारे में पता कर लें कि यह कितना है और किस अवधि के बाद निकासी पर कोई एग्जिट लोड नहीं होगा. जैसे कि SBI Large & Midcap Fund-Regular प्लान में निवेश के 30 दिनों के भीतर अपने पैसे निकालते हैं तो 0.1 फीसदी का एग्जिट लोड चुकाना होगा तो SBI Small Cap Fund- Regular प्लान में निवेश पर एक फीसदी के एग्जिट लोड से बचने के लिए 365 दिनों तक निवेश बनाए रखना होगा.

(डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

