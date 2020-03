Good News: SBI दे रहा सबसे सस्ता होम लोन, 7.90% से शुरू है ब्याज दर

SBI Home Loan: अपने घर का सपना पूरा करने के लिए आज के दौर में कई लोग होम लोन का सहारा लते हैं. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए सबसे सस्ते होम लोन की पेशकश कर रहा है. SBI में होम लोन की ब्याज दरें 7.90 फीसदी से शुरू हैं. ये ब्याज दरें 1 जनवरी 2020 से प्रभाव में हैं. इस बारे में बैंक ने ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी है.

Buying your dream home is easier with our transparent, trusted & efficient processes. Interest rates start at just 7.90%*. For details regarding our Home Loan products, visit https://t.co/nLCuFyB9vD #KhushiyanUnlocked pic.twitter.com/oSA69UC2pu

7.90 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर रेपो रेट पर बेस्ड होम लोन के लिए है. बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, SBI में इस वक्त होम लोन के लिए रेपो रेट पर बेस्ड फ्लोटिंग इंट्रेस्ट रेट इस तरह हैं…

नॉन-सैलरीड ग्राहकों के लिए इस रेट में 0.15 फीसदी और जोड़ा जाएगा. 30 लाख रुपये तक के लोन के मामले में अगर LTV रेशियो >80% व <=90% है तो इस रेट में 0.10 फीसदी और जोड़ा जाएगा.

SBI महिलाओं को होम लोन की ब्याज दर में 0.05 फीसदी की छूट दे रहा है. यानी महिला के होम लोन लेने पर SBI में प्रभावी ब्याज दर टर्म लोन के मामले में सामान्यतया 7.90 से 8.25 फीसदी सालाना और मैक्सगेन लोन के मामले में 8.15 से 8.50 फीसदी सालाना तक रहेगी.

SBI REALTY LOAN के मामले में भी महिलाओं को 0.05 फीसदी की छूट मिल रही है. SBI REALTY LOAN की प्रभावी ब्याज दर पहले 5 सालों के लिए 8.65 से 8.85 फीसदी सालाना तक है. लेकिन महिलाओं के लिए यह दर 8.60 से 8.80 फीसदी सालाना तक होगी.

