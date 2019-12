Good News: SBI दे रहा है सबसे सस्ता होम लोन, सिर्फ 31 दिसंबर तक मौका

अगर आप अपना घर लेने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आया है. बैंक ने एक ऑफर निकाला है. इसके तहत ग्राहक नया साल शुरू होने से पहले बैंक में होम लोन की सामान्य ब्याज दर से 0.25 फीसदी तक कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं. SBI ने इस बारे में ट्वीट के जरिए जानकारी दी है.

बैंक के ट्वीट के मुताबिक, SBI में होम लोन की ब्याज दर 8.15 फीसदी से शुरू है लेकिन ऑफर के तहत 7.15 फीसदी सालाना की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन लिया जा सकता है. लेकिन इसके लिए 31 दिसंबर 2019 से पहले अप्लाई करना होगा. लोन की कम ब्याज दर 1 जनवरी 2020 से शुरू होगी.

ट्वीट में यह भी बताया गया है कि ग्राहक तुरंत इन-प्रिन्सिपल अप्रूवल के लिए YONOSBI ऐप से अप्लाई कर सकते हैं. लोन पर प्रोसेसिंग फीस कम होगी और कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं होगा. साथ ही लोन के प्रीपेमेंट पर पेनल्टी भी नहीं वसूली जाएगी.

Give your New Year a new beginning by fulfilling your aspiration of owning your dream home. Avail a #HomeLoan from #SBI before 31st December, 2019 and enjoy a lower interest rate from 1st January, 2020. Apply through #YONOSBI to get instant In-principal approval. pic.twitter.com/izZrQJZFvY

बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, SBI में इस वक्त होम लोन के लिए रेपो रेट पर बेस्ड फ्लोटिंग इंट्रेस्ट रेट इस तरह हैं…

नॉन-सैलरीड ग्राहकों के लिए इस रेट में 0.15 फीसदी और जोड़ा जाएगा. 30 लाख रुपये तक के लोन के मामले में अगर LTV रेशियो >80% व <=90% है तो इस रेट में 0.10 फीसदी और जोड़ा जाएगा. महिलाओं को इस रेट में 0.05 फीसदी की छूट मिलती है. यानी महिला के होम लोन लेने पर SBI में प्रभावी ब्याज दर टर्म लोन के मामले में सामान्यतया 8.15 से 8.50 फीसदी सालाना और मैक्सगेन लोन के मामले में 8.40 से 8.75 फीसदी सालाना तक रहती है.

SBI REALTY LOAN के मामले में भी महिलाओं को 0.05 फीसदी की छूट मिल रही है. SBI REALTY LOAN की प्रभावी ब्याज दर पहले 5 सालों के लिए 8.90 से 9.10 फीसदी सालाना तक है. लेकिन महिलाओं के लिए यह दर 8.85 से 9.05 फीसदी सालाना तक होगी.

