SBI, Axis, ICICI बैंक में घर बैठे ऑनलाइन खोलिए सेविंग्स अकाउंट, आपको मिलेंगे ये फायदे

कोरोना वायरस महामारी (COVID-19 Pandemic) की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है जो 3 मई तक चलेगा. ऐसे में लोग ज्यादातर काम के लिए घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं. बैंकिंग से जुड़े काम भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं, तो कई ऐसे बैंक हैं जो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहे हैं. यानी, इन बैंकों में डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलकर आप घर बैठे ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं.

SBI में डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोला जा सकता है. कोई भी 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति SBI डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को खोल सकता है. उसके पास आधार और पैन नंबर होना चाहिए. इसके साथ ही ग्राहक को बैंक की ब्रांच में जाकर e-KYC पूरा करना होगा. एक मोबाइल फोन या डिवाइस से केवल एक अकाउंट खोला जा सकता है.

व्यक्ति डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को अपने नाम में खोल और ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसमें ज्वॉइंट अकाउंट की मंजूरी नहीं है. इसे होम ब्रांच में जाकर सामान्य सेविंग्स अकाउंट में बदल सकते हैं. ऐप्लीकेशन करने वाले व्यक्ति द्वारा जिस ब्रांच को सिलेक्ट किया जाएगा, उसे डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए होम ब्रांच मान लिया जाएगा. नॉमिनेशन की सुविधा योनो बाय एसबीआई ऐप में उपलब्ध है और डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए अनिवार्य है. एक व्यक्ति के लिए ही नॉमिनेशन किया जा सकता है.

इसे बंद करने के लिए होम ब्रांच पर लिखित में देना होगा. चेक बुक के चार्ज सामान्य सेविंग्स अकाउंट के समान ही होंगे. अकाउंट के लिए मुफ्त में क्लासिक डेबिट कार्ड जारी होगा. ATM पिन को ग्रीन PIN प्रोसेस के जरिए जनरेट करना होगा. सामान्य सेविंग्स अकाउंट के लिए गाइडालइंस के मुताबिक ही सालाना मैनटेनेंस चार्ज लगेंगे. अकाउंट के साथ पासबुक नहीं दी जाएगी. ग्राहक को ई-मेल के जरिए ऑडियो-विजुअल स्टेटमेंट मिलेगी.

ICICI बैंक ग्राहकों को ICICI इंस्टा सेव अकाउंट ऑफर कर रहा है जो आधार बेस्ड इंस्टैंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है. यह उन ग्राहकों के लिए है जो ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं. इसके लिए व्यक्ति को 18 साल की उम्र से ज्यादा होना जरूरी है.

इस बैंक अकाउंट के दो वेरिएंट हैं – इंस्टा सेव अकाउंट और इंस्टा सेव FD अकाउंट. इंस्टा सेव अकाउंट एक इंस्टैंट सेविंग्स अकाउंट है जिसके लिए 10,000 रुपये के मंथली एवरेज बैलेंस (MAB) की जरूरत होती है. दूसरी तरफ, इंस्टा सेव FD अकाउंट एफडी के साथ इंस्टैंट सेविंग अकाउंट है जहां अकाउंट धारक बिना किसी मिनिमम बैलेंस को बनाए रखे सेविंग्स अकाउंट के फायदे ले सकता है, अगर वे 1 साल के लिए 10,000 रुपये की एफडी को खोलता है.

FD सेविंग्स अकाउंट के साथ बिना किसी बैलेंस के अकाउंट धारक को एश्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसके साथ बनाई गए एफडी पर 90 फीसदी की सीमा है जिससे वह FD को तोड़े बिना अपनी रोजाना की जरूरतों को मैनेज कर सकता है. इंस्टा सेव अकाउंट केवल सिंगल यूजर्स के लिए है और इसे ज्वॉइंट तौर पर नहीं लिया जा सकता.

इंस्टा सेव अकाउंट को आप ऑनलाइन खोल सकते हैं. अकाउंट के खुलने के बाद ग्राहक तुरंत इंटरनेट बैंकिंग या iMobile ऐप्लीकेशन के जरिए ट्रांजैक्शन शुरू कर सकता है. अकाउंट को खोलने के लिए आधार और पैन नंबर की जरूरत होती है. इसमें आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए जिसके बिना अकाउंट नहीं खोला जा सकता. इंस्टा सेव अकाउंट के लिए 2,000 रुपये की मिनिमम फंडिंग की जरूरत है जो शुरुआत में अधिकतम 50,000 रुपये हो सकता है. इंस्टा सेव एफडी अकाउंट के लिए 10,000 रुपये की मिनिमम फंडिंग कम से कम 12 महीने के लिए होनी चाहिए.

Good News! HDFC के होम लोन ग्राहकों की घट गई EMI, ब्याज दरों में 0.15% की कटौती

Axis ASAP बैंक की ओर से डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है. आप एक्सिस ASAP अकाउंट को एक्सिस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके या एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर जाकर और अपने आधार, पैन और दूसरी बेसिक डिटेल्स को रजिस्टर करके खोल सकते हैं. अकाउंट के खुलते ही आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर तुरंत मिल जाता है. एक्सिस ASAP अकाउंट में 20,000 रुपये से ज्यादा के बैलेंस पर ऑटो एफडी फीचर के जरिए ज्यादा ब्याज दर मिलती है. इसमें आप NEFT या IMPS का इस्तेमाल करके फंड को ऑनलाइन ट्रांसफर मुफ्त में कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड का भी फीचर है.

एक्सिस ASAP अकाउंट को खोलने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. आपके पास एक मान्य पैन और आधार नंबर होना चाहिए. आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए.

इस अकाउंट के लिए चेकबुक आपके केवाईसी के पूरे होने पर ही जारी हो सकती है. यह अकाउंट बिना किसी मिनिमम बैंलेंस की जरूरत के साथ आता है. इसके साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आता है. ग्राहक एक्सिस ASAP ऑनलाइन रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं. इसमें मूवी टिकट, डाइनिंग आदि पर डिस्काउंट भी मिलेंगे. कार्ड में रोजोना की विद्ड्रॉल लिमिट 50,000 रुपये और खरीदारी की सीमा 5,00,000 रुपये है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.