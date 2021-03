SBI Home Loan: रिकॉर्ड लो पर होम लोन की ब्याज दरें, 31 मार्च तक प्रॉसेसिंग फी 100% माफ

SBI Home Loan Rate: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) ने अपने खास आफर के तहत कस्टमर्स को होमलोन की ब्याज दर पर 70 बेसिस प्वॉइंट तक छूट देने का एलान किया है. इस आफर के तहत होमलोन की ब्याज दरें 6.70 फीसदी से शुरू होंगी, जो अबतक का रिकॉर्ड लो है. ये आफर कस्टमर्स के सिबिल स्कोर (CIBIL score) और कर्ज की रकम पर बेस्ड होगा. वहीं एसबीआई ने 31 मार्च तक होम लोन पर प्रॉसेसिंग फी भी माफ कर दिया है. एसबीआई का कहना है कि जिन ग्राहकों की रीपेमेंट हिस्ट्री बेहतर है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा.

बता दें कि एसबीआई होम फाइनेंस में मार्केट लीडर है. एसबीआई का मानना है कि ग्राहकों को समय समय पर इस तरह की राहत मिलनी चाहिए. इससे उनके होमलोन की ईएमआई कम होगी और घर खरीदने के लिए ग्राहकों का सेंटीमेंट भी मजबूत बनेगा. एसबीआई की DMD (रिटेल बिजनेस), सलोनी नारायण का कहना है कि ट्रांसपैरेंसी की वजह से हमारे कस्टमर्स का हमें लेकर भरोसा बढ़ रहा है. हम अपने कस्टमर्स को बेसट होम लोन आफर दे रहे हैं. यह हर किसी के लिए सुविधाजनक है.

भारतीय स्टेट बैंक संपत्ति, जमा, शाखाओं, ग्राहकों और कर्मचारियों के मामले में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है. यह देश का सबसे बड़ा मोर्टगेज लेंडर भी है. बैंक के होम लोन पोर्टफोलियो ने 5 लाख करोड़ का माइलस्टोन भी पार कर लिया है. 31 दिसंबर 2020 तक, बैंक के पास d 35 लाख करोड़ से अधिक का डिपॉजिट बेस है और करीब 45 फीसदी के CASA रेश्यो के साथ 26 लाख करोड़ से ज्यादा का एडवांस है. एसबीआई ने होम लोन सेग्मेंट में 34 फीसदी से अधिक बाजार हिस्सेदारी, जबकि आटो लोन सेग्मेंट में करीब 33 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है.

