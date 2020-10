Best Home Loan Deal: चुनें बेस्ट डील तो बचेंगे 5 लाख, 40 लाख के लोन पर देखें कैलकुलेशन

Best Home Loan Deal 2020: फेस्टिव सीजन की शुरूआत हो गई है. दशहरा आने वाला है और अगले महीने दिवाली है. दशहरा और दिवाली के त्यौहार को शुभ काम करने के अवसर के रूप में भी जाना जाता है. बहुत से लोग जहां दशहरा और दिवाली पर घर के लिए जरूरी सामाना मसलन टीवी, फ्रीज या कार खरीदते हैं, वहीं इन दिनों बहुत से लोग अपने सपनों का घर खरीदने की भी प्लानिंग करते हैं. हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों, जो इस दिवाली अपने घर की बुकिंग की प्लानिंग कर रहे हों. यह घर खरीदने का बहुत अच्छा मौका है, जब होमलोन की ब्याज दरें 15 साल के लो पर हैं.

होम लोन लेते समय आपको कम से कम कुछ बड़े बैंकों द्वारा ऑफर किए जाने वाले इंटरेस्ट रेट की तुलना जरूर करना चाहिए. इससे यह तय करना आसान हो सकता है कि कहां से होम लोन लेना ज्यादा सस्ता पड़ेगा. हमने यहां औसतन 40 लाख रुपये के 20 साल तक के लिए होम लोन की तुलना 3 बड़े बैंकों से की है. जिसके आधार पर मंथली ईएमआई से लेकर लोन पर कुल इंटरेस्ट कितना होगा कितनी होगी. साथ ही 20 साल बाद आपको कुल लोन पर कितनी रकम चुकानी होगी. कितना आपको इंटरेस्ट के रूप में चुकाना होगा.

कुल लोन: 40 लाख रुपये

टेन्योर: 20 साल

इंटरेस्ट रेट: 7.25 फीसदी सालाना

नए आफर के बाद: 7.10 फीसदी सालाना

मंथली EMI: 31253 रुपये

कुल इंटरेस्ट: 35,00,603 रुपये (35 लाख)

20 साल में कुल पेमेंट: 75,00,603 (75 लाख)

(नोट: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 30 लाख से 75 लाख तक के लोन पर ब्याज 7.25 फीसदी है. नए आफर के तहत सिबिल स्कोर अच्छा रहा तो 10 बेसिस प्वॉइंट की दूट और योनो ऐप से करने पर 5 बेसि प्वॉइंट की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इस तरह से यह 7.10 फीसदी होगा.)

कुल लोन: 40 लाख रुपये

टेन्योर: 20 साल

इंटरेस्ट रेट: 7.5 फीसदी सालाना

मंथली EMI: 32224 रुपये

कुल इंटरेस्ट: 37,33,695 रुपये (37.33 लाख)

20 साल में कुल पेमेंट: 77,33,695 (77.33 लाख)

कुल लोन: 40 लाख रुपये

टेन्योर: 20 साल

इंटरेस्ट रेट: 7.95 फीसदी सालाना

मंथली EMI: 33333 रुपये

कुल इंटरेस्ट: 39,99,977 रुपये (40 लाख)

20 साल में कुल पेमेंट: 79,99,977 (80 लाख)

SBI: 31253 रुपये

HDFC बैंक: 32224 रुपये

ICICI बैंक: 33333 रुपये

SBI: 35 लाख रुपये

HDFC बैंक: 37.33 लाख रुपये

ICICI बैंक: 40 लाख रुपये

(नोट: ये सभी डिटेल अलग अलग बैंकों की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दी गई हैं.)

