SBI ATM कार्ड से चाहे जितनी बार निकालिए पैसा, 30 जून तक बैंक नहीं वसूलेगा चार्ज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनावायरस की वजह से लागू लॉकडाउन को देखते हुए यह घोषणा की थी कि 30 जून 2020 तक किसी भी बैंक के ATM कार्ड से अनगिनत फ्री ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं. इसी घोषणा के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सभी ATM कार्डधारकों को यह सहूलियत उपलब्ध करा दी है. यानी SBI के कार्ड से SBI ATM या अन्य किसी भी बैंक के ATM से कितनी ही बार फ्री ट्रांजेक्शन किया जा सकता है.

बता दें कि सभी बैंक अपने ग्राहकों को अपने ATM या अन्य किसी बैंक के ATM से एक माह में निश्चित संख्या तक फ्री ट्रांजेक्शन उपलब्ध कराते हैं. इस संख्या के पूरे होने के बाद किए जाने वाले ट्रांजेक्शन पर बैंक सर्विस चार्ज लेते हैं. लेकिन लॉकडाउन में नागरिकों की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि 30 जून 2020 तक फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट पूरी होन के बाद किए जाने वाले ATM ट्रांजेक्शन पर भी कोई सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा.

इसी दिशा में SBI ने भी एलान कर दिया है कि वह अपने ATM कार्डधारक द्वारा फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के क्रॉस होने के बाद किए जाने वाले ATM ट्रांजेक्शन पर भी 30 जून 2020 तक ATM सर्विस चार्ज नहीं लेगा.

Good news for all ATM card holders! SBI has decided to waive the ATM Service Charges levied on account of exceeding the number of free transactions, until 30th June. #SBI #Announcement #ATM #Transactions pic.twitter.com/d34sEy4Hik

कोरोना संकट: PM केयर्स फंड में डोनेशन करते समय रहें सावधान, धोखाधड़ी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

SBI ग्राहक के बचत खाते में 25000 रुपये तक का मंथली एवरेज बैलेंस होने पर वह ATM कार्ड से SBI ATM से एक माह में 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकता है, वहीं 25000 रुपये से ज्यादा मंथली एवरेज बैलेंस के मामले में SBI ATM से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं. बचत खाते में 1 लाख रुपये तक का मंथली एवरेज बैलेंस होने पर SBI कार्डधारक अन्य बैंक ATM से मेट्रो शहरों में 3 व अन्य शहरों में 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकता है. वहीं 1 लाख से ज्यादा बैलेंस के मामले में अन्य बैंक ATM से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं.

SBI द्वारा सेट यह लिमिट फाइनेंशियल व नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन के लिए है. इस लिमिट के क्रॉस होने पर किए जाने वाले ट्रांजेक्शन पर SBI चार्ज लेता है. लिमिट क्रॉस होने पर SBI ATM से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करने पर यह चार्ज 10 रु+GST

और अन्य बैंक ATM के मामले में 20 रु+GST है. वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर SBI ATM के मामले में चार्ज 5 रु+GST और अन्य बैंक ATM के मामले में 8 रु+GST है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.