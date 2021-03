SBI Gold Loan: सिर्फ 7.3% की दर 50 लाख रु तक का लोन, एक मिस्ड कॉल पर शुरू हो जाएगा प्रॉसेस

SBI Gold Loan: पैसे की एकाएक जरूरत आने पर अधिकतर लोग बैंकों से पर्सनल लोन लेते हैं लेकिन उस पर ब्याज दरें बहुत अधिक हैं. ऐसे में अगर आपके पास सोने के सिक्के या सोने के गहने हैं तो अपनी जरूरत के लिए कम दरों पर पैसे का इंतजाम कर सकते हैं. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से 7.5 फीसदी सालाना की दर से लोन ले सकते हैं जबकि पर्सनल लोन के लिए 9.6 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना पड़ सकता है. अगर एसबीआई हाउसिंग लोन कस्टमर्स हैं तो 7.3 फीसदी ही ब्याज चुकाना पड़ेगा.सोना गिरवी रखकर बैंक से 50 लाख रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है. इस लोन को पाने के लिए कागजी कार्रवाई भी बहुत कम है जिसके चलते पैसों का इंतजाम करने के लिए यह शानदार विकल्प है.

एसबीआई बैंक के कांटैक्ट सेंटर से कॉलबैक पाने के लिए 7208933143 पर एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं या 7208933145 पर “GOLD” लिखकर एसएमएस कर सकते हैं. इसके बाद गोल्ड लोन के लिए बैंक आपसे संपर्क करेगा और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. इस लोन को 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी इंडिविजुअल (सिंगल या ज्वाइंटली) ले सकता है जिनके पास इनकम का कोई स्रोत हो.

