होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन पर बंपर ऑफर; फेस्टिव सीजन में SBI ने किया एलान

SBI (State Bank of India) ने फेस्टिव सीजन में अपने रिटेल ग्राहकों के लिए खास ऑफर्स की घोषणा की है. इसके तहत बैंक विभिन्न लोन्स पर छूट की पेशकश कर रहा है. ये छूट प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दर में दी जा रही है. बैंक के इस कदम का मकसद फेस्टिव सीजन में वित्तीय संकट से जूझ रहे ग्राहकों की मदद करना है. ऑफर्स के तहत बैंक ने योनो ऐप के जरिए कार, गोल्ड, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले सभी ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस में 100 फीसदी की छूट का एलान किया है.

कार लोन के मामले में SBI ग्राहकों को सबसे कम ब्याज दर की पेशकश कर रहा है, जो कि 7.5 फीसदी से शुरू है. इसके अलावा ग्राहक चुनिंदा कार मॉडल्स की ऑन रोड कीमत पर 100 फीसदी ऑन रोड फाइनेंस भी पा सकेंगे.

अपना घर खरीदने के लिए होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए SBI ने स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स की पेशकश की है. इसके तहत अप्रूव्ड प्रॉजेक्ट्स में घर लेने के लिए होम लोन लेने वालों को प्रोसेसिंग फीस में 100 फीसदी छूट मिलेगी. बैंक क्रेडिट स्कोर के आधार पर ग्राहकों को 30 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपये तक के होम लोन की ब्याज दर में 0.10 फीसदी तक की विशेष रियायत भी दे रहा है. इसके अलावा अगर ग्राहक योनो ऐप के जरिए होम लोन के लिए अप्लाई करता है तो वह ब्याज दर में 0.05 फीसदी का अतिरिक्त फायदा हासिल कर सकता है.

SBI में 7.5 फीसदी की सबसे कम ब्याज दर पर गोल्ड लोन दिया जा रहा है. अब ऑफर के तहत इसे चुकाने के लिए 36 माह तक का समय रहेगा. वहीं पर्सनल लोन की बात करें तो मौजूदा कोविड काल में ग्राहकों को कर्ज की उपलब्धता और सुलभता में बेहतरी लाने के लिए बैंक 9.6 फीसदी की कम दर पर पर्सनल लोन मुहैया करा रहा है.

SBI का बैंकिंग व लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म योनो ग्राहकों को होम लोन, कार लोन व गोल्ड लोन एप्लीकेशन पर इंस्टैंट इन-प्रिन्सिपल अप्रूवल की पेशकश कर रहा है. SBI ग्राहक योनो से घर बैठे केवल 4 क्लिक में प्री-अप्रूव्ड पेपरलेस पर्सनल लोन और इंस्टा होम टॉप अप लोन्स भी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए एसएमएस में ‘PAPL–space–SBI a/c के आखिरी 4 डिजिट’ लिखकर 567676 पर भेजकर अपनी पात्रता चेक की जा सकती है.

