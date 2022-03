SBI FASTag: कैसे और कहां खरीद सकते एसबीआई फास्टैग, क्या है इसमें खास और कैसे करें रिचार्ज, पाएं हर सवाल का जवाब

SBI FASTag: फास्टैग का चलन तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग टोल ब्लॉक पर टैक्स के भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. फास्टैग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ती है. इसके ज़रिए आप पास कैश न हो तो भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा, फास्टैग के इस्तेमाल पर कैशबैक व अन्य ऑफर भी मिलता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फास्टैग के ज़रिए लेनदेन सालाना 53 फीसदी की तेजी के साथ बढ़ रहा है. फरवरी 2022 में फास्टैग के ज़रिए 24.364 करोड़ का लेनदेन हुआ है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 15.896 करोड़ था. अगर आप भी टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके लिए SBI FASTag का विकल्प चुन सकते हैं. आइए जानते हैं कि SBI FASTag में क्या खास है. DA Hike News: केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते-राहत के अतिरिक्त किस्त को दी मंजूरी क्या है SBI FASTag? SBI FASTag एक ऐसा डिवाइस है जो इससे जुड़े प्रीपेड या सेविंग अकाउंट से सीधे टोल पेमेंट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. यह आपके वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपका होता है. इसमें आपको टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आसानी से पेमेंट हो जाता है. SBI FASTag कैसे पाएं? इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कस्टमर केयर नंबर 1800 11 0018 पर संपर्क कर सकते हैं. इसमें एग्जीक्यूटिव आपको नजदीकी POS लोकेशन (टैग जारीकर्ता) तक पहुंचने में मदद करेंगे. SBI के देश भर में करीब 3000 POS लोकेशन हैं, जहां जाकर कस्टमर्स FASTag खरीद सकते हैं. SBI FASTag खरीदने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत • SBI FASTag के लिए बैंक में आवेदन करना होगा. • व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) • वाहन मालिक का फोटो • आईडी और एड्रेस प्रूफ दो कैटेगरी में खोल सकते हैं अकाउंट एसबीआई फास्टैग में दो कैटेगरी में अकाउंट खोला जा सकता है. इसमें पहला है लिमिटेड केवाईसी होल्डर्स अकाउंट. इस SBI FASTag अकाउंट में 10 हजार रुपये से अधिक अमाउंट नहीं हो सकता. इसमें मासिक रीलोड की सीमा भी 10 हजार रुपये है. दूसरी कैटेगरी है- फुल केवाईसी होल्डर्स अकाउंट. इसके तहत, अकाउंट में 1 लाख रुपये से अधिक अमाउंट नहीं हो सकता है. इसमें कोई भी मासिक रीलोड सीमा नहीं रखी गई है. Income Tax Saving: वित्त वर्ष खत्म होने में बचे हैं कुछ घंटे, टैक्स सेविंग का अभी भी मौका, यहां लगाएं पैसे FASTag के फायदे SBI FASTag यूजर्स कैश न होने की स्थिति में भी आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.

SBI FASTag के ज़रिए टैक्स अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटो-डेबिट हो जाता है. इससे आपको लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ती और समय भी बचता है.

इसमें टोल ट्रांजेक्शन, लो बैलेंस होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तत्काल एसएमएस अलर्ट आता है.

ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, टोल पेमेंट हिस्ट्री, अकाउंट बैलेंस जैसी सभी जानकारी पोर्टल में देख सकते हैं.

SBI FASTag अकाउंट में आसानी से और तत्काल ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है. SBI FASTag को क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग / IMPS आदि के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है. एसबीआई फास्टैग अकाउंट को ऐसे करें रिचार्ज YONO SBI पर लॉग इन करें.

YONO Pay पर क्लिक करें.

क्विक पेमेंट्स में FASTag पर क्लिक करें.

आपको यूपीआई के ज़रिए FASTag रिचार्ज करने का विकल्प मिल जाएगा.

