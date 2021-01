डोरस्टेप बैंकिंग: कैश, चेक पिकअप से डिलीवरी तक; SBI आपके घर पर उपलब्ध करा रहा है ये सुविधाएं

कई बैंकों में ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग यानी घर बैठे बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहकों को पहले घर पर केवल नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे चेक/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर आदि का पिक अप, फॉर्म 15G/15H का पिक अप, IT/GST चालान का पिक अप, अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म ​डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी आदि ही मुहैया थीं. लेकिन अब वित्तीय सेवाएं से उपलब्ध हैं. PSBs के ग्राहक मामूली चार्ज पर इन्हें घर बैठे हासिल कर सकते हैं.

इस रिपोर्ट में आज हमने देश के सबसे बड़े बैंक SBI की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज को लिया है. आइए जानते हैं कि SBI अपने ग्राहकों को घर बैठे कौन सी वित्तीय व गैर वित्तीय बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराता है.

– दृष्टि बाधित व्यक्तियों सहित 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग या अशक्त व्यक्ति (चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित पुरानी बीमारी या विकलांगता वाले व्यक्ति) इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं.

– पूरी तरह से KYC अनुपालन वाले खाताधारक.

– वैध मोबाइल नंबर को खाते के साथ रजिस्टर होना चाहिए.

– एकल खाताधारक. ज्वॉइंट अकाउंट होल्डर्स के मामले में या तो फर्स्ट अकाउंटहोल्डर या सेकंड अकाउंटहोल्डर निर्देश वाले संयुक्त खाता धारक.

– होम ब्रांच से 5 किलोमीटर के दायरे में रजिस्टर्ड पते पर रहने वाले ग्राहक.

Positive Pay System: बदल गया चेक से पेमेंट करने का नियम, जानें कैसे करेगा काम

SBI की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज को मोबाइल ऐप योनो, वेब पोर्टल और कॉल सेंटर के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. इसके अलावा कामकाजी दिनों में टोल फ्री नंबर 1800111103 पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच कॉल की जा सकती है. SBI डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज के बारे में अधिक डिटेल्स के लिए ग्राहक https://bank.sbi/dsb पर विजिट कर सकते हैं. ग्राहक अपनी होम ब्रांच में भी संपर्क कर सकता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.