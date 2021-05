SBI ने घटाई Home Loan की दरें, KYC Update को लेकर भी बैंक ने दी बड़ी राहत

SBI Home Loan Rate Cut: अपना घर होने का सपना पूरा करना अब और सस्ता हो गया है. देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने घर खरीदने की सोच रहे लोगों को बड़ा तोहफा दिया है और Home Loan की दरों में कटौती की है. एसबीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अब 30 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज दरों की शुरुआत 6.7 फीसदी से होगी. पहले यह 6.95 फीसदी था. ब्याज दरों में कटौती 1 मई 2021से प्रभावी हो गई हैं.

इसके अलावा एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एक और खुशखबरी दी है. लॉकडाउन के चलते एसबीआई के खाताधारकों को केवाईसी में दिक्कत आ रही थी और इसके चलते उनके खाते 31 मई तक फ्रीज होने की आशंका बनी हुई थी जिससे बैंक ने राहत दी है. बैंक ने कहा है कि अब ये खाते 31 मई तक नहीं फ्रीज होंगे और केवाईसी अपडेट के लिए रजिस्टर्ड ई-मेल या पोस्ट के जरिए भेजे गए डॉक्यूमेंट्स भी मान्य होंगे.

Important announcement for our customers in view of the lockdowns in place in various states. #KYCUpdation #KYC #StayStrongIndia #SBIAapkeSaath #StaySafe #StayStrong pic.twitter.com/oOGxPcZjeF

एसबीआई ने 1 मई से होम लोन की ब्याज दरों में कटौती का एलान किया है. एसबीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक 30 लाख रुपये तक को होम लोन पर 6.70 फीसदी की दर से ब्याज की शुरूआत होगी. इसके अलावा 30-75 लाख रुपये तक को होम लोन पर ब्याज दर की शुरुआत 6.95 फीसदी से होगी और 75 लाख रुपये से अधिक के न्यूनतम 7.05 फीसदी की दर से ब्याज देय होगा. महिलाओं को ब्याज में अतिरिक्त 0.05 फीसदी की छूट मिलेगी और योनो ऐप के जरिए होम लोन लेने पर भी 0.05 फीसदी की राहत मिलेगी.

कोरोना के चलते देश के कई हिस्सों में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं. ऐसे में एसबीआई के कई खाताधारक अपने खाते की केवाईसी अपडेट नहीं करा पा रहे हैं. इसके चलते 31 मई के बाद सीआईएफ (कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल) के आंशिक रूप से फ्रीज होने की आशंका बनी हुई थी लेकिन आज बैंक ने बड़ी राहत दी है. बैंक ने कहा कि 31 मई तक केवाईसी अपडेट न होने के चलते खातों को फ्रीज नहीं किया जाएगा. इसके अलावा पोस्ट या रजिस्टर्ड ई-मेल के जरिए भी भेजे गए डॉक्यूमेंट्स से केवाईसी अपडेट हो जाएगी.

