SBI अलर्ट: 1 जनवरी से बंद हो जाएंगे ये ATM-डेबिट कार्ड, नए EMV चिप कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कस्टमर्स के लिए नया अलर्ट जारी किया है. अलर्ट यह याद दिलाने के लिए है कि 1 जनवरी 2020 से मैग्नेटिक स्ट्राइप डेबिट कार्ड काम करना बंद कर देंगे. कस्टमर्स इनसे न ही कैश निकाल सकेंगे और न ही अन्य ट्रांजेक्शन कर सकेंगे. लिहाजा SBI कस्टमर्स अपनी होम बैंक ब्रांच से EMV चिप कार्ड के लिए 31 दिसंबर 2019 से पहले अप्लाई कर दें.

SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि RBI के दिशा-निर्देश के मुताबिक बैंक सभी मैग्नेटिक स्ट्राइप डेबिट कार्ड्स ​को EMV चिप व पिन बेस्ड कार्ड से रिप्लेस कर रहा है. मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड से फ्रॉड की लगातार हो रही घटनाओं के चलते यह प्रस्तावित है कि ऐसे कार्ड्स को 31 दिसंबर 2019 से डिएक्टिवेट कर दिया जाए. SBI कस्टमर मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को बदलने के लिए तुरंत अपनी होम ब्रांच में संपर्क करें और इसके बदले EMV चिप व पिन बेस्ड कार्ड लें.

Apply now to change your Magnetic Stripe Debit Cards to the more secure EMV Chip and PIN based SBI Debit card at your home branch by 31st December, 2019. Safeguard yourself with guaranteed authenticity, greater security for online payments and added security against fraud. pic.twitter.com/t9K3TiGTad

मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप कार्ड पुरानी टेक्‍नोलॉजी है, और इस तरह के कार्ड बनना बंद हो चुके हैं. इसकी वजह इनका कम सिक्‍यो‍र होना है. RBI ने 2016 में ही सभी बैंकों को आदेश दे दिया था कि ग्राहकों के साधारण मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप कार्ड्स को EMV चिप वाले कार्ड से रिप्‍लेस किया जाए. कस्‍टमर के ATM-डेबिट व क्रेडिट कार्ड की डिटेल्‍स सिक्‍योर रहें, इसके लिए RBI ने यह कदम उठाया. इस काम को पूरा करने के लिए पहले RBI ने 31 दिसंबर 2018 को डेडलाइन घोषित किया था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया.

पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर भी मिलता है ATM कार्ड; जानें कैश निकासी लिमिट, ट्रांजेक्शन चार्ज और दूसरे फीचर्स

SBI ने एक कस्टमर की क्वेरी का जवाब देते हुए कहा है कि मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड का EMV चिप कार्ड से रिप्लेसमेंट पूरी तरह फ्री है. इसके लिए कस्टमर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. अगर कस्टमर से किसी वजह से कोई चार्ज वसूल लिया जाता है तो वह बैंक ब्रांच में जाकर चार्ज लिए जाने का सबूत देकर रिफंड प्राप्त कर सकता है.

कस्टमर चाहें तो EMV चिप और पिन बेस्ड डेबिट कार्ड के लिए ऑनलाइन या YONO ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए http://onlinesbi.com पर जाकर लॉग इन कर eServices टैब में ATM Card Services पर क्लिक करना होगा. उसके बाद बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अप्लाई करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका मौजूदा पता आपके बैंक खाते में अपडेट हो क्योंकि नया कार्ड केवल आपके रजिस्टर्ड पते पर ही भेजा जाएगा. ऑनलाइन ATM कम डेबिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें, इसके लिए बैंक के इस वीडियो की मदद ली जा सकती है…

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.