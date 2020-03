Good News! SBI समेत इन 3 बैंकों में कर्ज हुआ सस्ता; घट जाएगी आपके Home Loan, Auto Loan की EMI

कोरोना वायरस (Coronavirus) के मौजूदा संकट को देखते हुए केंद्रीय बैंक RBI ने बड़ी राहत देते हुए 27 मार्च को रेपो रेट में 0.75 फीसदी की बड़ी कटौती की थी. रेपो रेट अब 4.4 फीसदी रह गया है. इस कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंच सके, इसलिए देश के तीन बैंकों ने कर्ज दरों में कटौती कर दी है. ये बैंक SBI, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) हैं. कर्ज दरों में कटौती से अब इन बैंकों से होम लोन या आटो लाने लेना सस्ता हो जाएगा. आइए जानते हैं इन तीनों बैंकों ने ग्राहकों को कितना फायदा दिया है…

RBI के एलान के तुरंत बाद SBI ने रेपो रेट में कटौती का फायदा अपने ग्राहकों को दिया. SBI ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBR) और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) में 0.75 फीसदी की कटौती की है. यह कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी. इसके बाद अब SBI में EBR 7.80 फीसदी से घटकर 7.05 फीसदी सालाना हो गई है. RLLR 7.40 फीसदी से घटकर 6.65 फीसदी सालाना पर आ गई है. जो होम लोन EBR/RLLR से जुड़े हैं, उनकी EMI 30 साल के लोन पर लगभग 52 रुपये प्रति 1 लाख सस्ते हो गई है.

बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) के साथ-साथ रेपो रेट पर बेस्ड लोन पर भी ब्याज दरों में कटौती की है. बैंक ऑफ इंडिया ने बयान में कहा कि एक माह से लेकर एक साल तक की अवधि वाले कर्ज के लिए MCLR में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है. वहीं ओवरनाइट टेनर के मामले में यह कटौती 0.15 फीसदी की है. रेपो रेट पर बेस्ड कर्ज के लिए ब्याज दर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में 0.75 फीसदी की कटौती की गई है. इसके बाद यह रेट 7.25 फीसदी हो गई है. बैंक की घटी हुई कर्ज दरें 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी.

Rate: % p.a.

कोरोना से जंग: PM केयर्स फंड में करना चाहते हैं मदद, फेक UPI ID से रहें सावधान

बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट में 0.75 फीसदी की कटौती की है. अब यह दर सभी नए फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए 7.25 फीसदी पर आ गई है. इससे बैंक में पर्सनल, रिटेल और MSME लोन्स पर ब्याज दर घट गई है. यह कटौती 28 मार्च से प्रभावी हो गई है. बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक ब्याज दर पर लिए गए मौजूदा लोन्स के लिए ब्याज दर मंथली इंटरवल्स पर रीसेट होगी.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.