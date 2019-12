SBI फिर लाया YONO शॉपिंग फेस्टिवल, खरीदारी पर 50% तक की छूट; होम व ऑटो लोन पर भी फायदे

SBI ने पिछले साल की तरह इस साल भी योनो शॉपिंग फेस्टिवल (YSF) का एलान किया है. 2018 में YONO शॉपिंग फेस्टिवल को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, इसी के चलते बैंक ने इसे इस साल भी पेश किया है. इसके तहत बैंक के YONO ऐप कस्टमर्स को ऐप के जरिए खरीदारी पर 50 फीसदी तक की छूट, कैशबैक और ऑफर्स की पेशकश की जाएगी. YONO Shopping Festival 2.0 10 दिसंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर 2019 तक चलेगा.

YONO के जरिए 17 ई-कॉमर्स मर्चेंट्स से खरीदारी या बुकिंग पर तो SBI फायदे उपलब्ध कराएगा ही, साथ ही होम और ऑटो लोन पर भी कस्टमर्स को फायदे दिए जाएंगे. 17 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में अमेजन, लाइफस्टाइल स्टोर्स, थॉमस कुक, EasemyTrip, OYO, Pepperfry आदि शामिल हैं.

होम और ऑटो लोन पर योनो शॉपिंग फेस्टिवल के तहत जो फायदे मिलेंगे, वे इस तरह हैं…

– 31 दिसंबर 2019 तक ऑटो लोन्स पर जीरो प्रोसेसिंग फीस

– होम लोन्स पर कंसोलिडेटेड प्रोसेसिंग फीस पर इंस्टैंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल और 50 फीसदी छूट

YSF 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, गिफ्टिंग, ज्वैलरी, फर्नीचर, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी आदि दिग्गज कैटेगरीज में आकर्षक डील्स की भी पेशकश करेगा. इसके अलावा सभी भागीदार मर्चेंट्स से खरीदारीर, बुकिंग या ऑर्डर पर 5 से 50 फीसदी तक की छूट भी दी जाएगी.

YSF 2.0 में SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों को थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा उपलब्ध कराया जाएगा. इन्हें मिनिमम 1000 रुपये की शॉपिंग करने पर 10 फीसदी का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा, जो 2500 रुपये तक होगा. यह मर्चेंट्स मर्चेंट्स के डिस्काउंट के ऊपर होगा.

YONO ऐप का पूरा नाम ‘यू ओनली नीड वन’ है और इसके दो साल पूरे हो चुके हैं. SBI ने इस ऐप को नवंबर 2017 में लॉन्‍च किया था. यह ऐप फाइनेंशियल सर्विस के साथ लाइफस्टाइल प्रॉडक्ट और सर्विस भी उपलब्ध कराता है. इसकी मदद से SBI ग्राहक देशभर में स्थित SBI के किसी भी एटीएम से बिना कार्ड पैसे भी निकाल सकते हैं.

बैक अकाउंट खोलने और बिना कार्ड एटीएम से कैश निकालने से लेकर कैब बुक कराने व रोजमर्रा से जुड़े कई अहम काम YONO ऐप से किए जा सकते हैं. शॉपिंग, फंड ट्रांसफर, लोन के लिए अप्लाई, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई, इंश्योरेंस एप्लीकेशन, बिल पेमेंट, मनोरंजन, खाना-पीना, ट्रैवल और मेडिकल सेवाएं आदि सुविधाएं भी YONO उपलब्‍ध कराता है. इसके लिए इसे डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता है. ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

