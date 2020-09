SBI ग्राहक अपनी घड़ी से कर सकेंगे पेमेंट, टाइटन ने YONO के साथ लॉन्च की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच

Contactless Payment Watch: कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया है. इसमें कॉन्टैक्टलेस या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना भी शामिल है. अब टाइटन ने SBI के साथ मिलकर देश की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया है. यानी अब लोग इस घड़ी की मदद से भुगतान कर सकेंगे. इसका नाम टाइटन पे (Titan Pay) होगा. यह स्टाइलश घड़ी होगी जो ग्राहकों के लिए योनो (YONO SBI) के जरिए तेज और बिना रूकावट के ट्रांजैक्शन को इनेबल करती है.

टाइटन और SBI भारत में पहली बार कॉन्टैक्टलेस भुगतान की सुविधा के साथ नई घड़ियों की रेंज को लॉन्च कर रहे हैं. इस लॉन्च के साथ SBI खाताधारक अपनी टाइटन पे वॉच को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट POS मशीन पर टैप करके भुगतान कर सकते हैं जिसमें एसबीआई बैंक कार्ड को स्वाइप या डालने की कोई जरूरत नहीं है. पिन को डाले बिना 2000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है. घड़ी की स्ट्रैप में एक सुरक्षित सर्टिफाइड नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) चिप है जो एक स्टैंडर्ड कॉन्टैक्टलेस SBI डेबिट कार्ड के सभी कामों को इनेबल करती है.

बयान में कहा गया है कि इन घड़ियों में मौजूद इस पेमेंट फीचर को देशभर में 20 लाख से ज्यादा कॉन्टैक्टलेस मास्टरकार्ड इनेबल्ड प्वॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन में इस्तेमाल किया जा सकता है. इन घड़ियों के एक्सलूसिव कलेक्शन में पुरुषों के लिए तीन स्टाइल और महिलाओं के लिए दो शामिल हैं. इसकी कीमत 2995 रुपये और 5995 रुपये के बीच रहेगी.

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि वे टाइटन द्वारा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के क्षेत्र में इस खास प्रोडक्ट के लॉन्च को लेकर बहुत उत्सुक हैं. वे दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी के साथ हाथ मिलाकर बहुत खुश हैं, जिससे टाइटन पेमेंट वॉच के साथ बैंक के योनो ग्राहकों को स्मार्ट और इनोवेटिव शॉपिंग सॉल्यूशन मिलेगा.

