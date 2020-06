SBI Vs PNB: अलग-अलग बैंकिंग सुविधाओं पर कौन कितना ले रहा चार्ज

बैंक अपने कस्टमर्स को कैश विदड्रॉल, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ बैंक स्टेटमेंट, लॉकर जैसी नॉन-फाइनेंशियल सर्विस देते हैं. इन सर्विसेज के एवज में बैंक कस्टमर्स से कुछ चार्ज वसूलते हैं. अलग-अलग सर्विस के आधार पर अलग—अलग बैंकों में ये चार्ज भिन्न होते हैं. इन चार्जेस में समय—समय पर संशोधन किया जाता है. आज इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि देश के दो सबसे बड़े बैंक एसबीआई और पीएनबी सेविंग्स अकाउंट के मामले में अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों से अभी कितना चार्ज ले रहे हैं…

– SBI में एक वित्त वर्ष में पहली 10 चेक वाली मल्टीसिटी चेकबुक फ्री है. उसके बाद

10 चेक वाली चेकबुक के लिए चार्ज 40 रु प्लस GST

25 चेक वाली पर 75 रुपये प्लस GST

10 चेक या इससे अधिक वाली इमर्जेन्सी चेकबुक पर 50 रुपये प्लस GST

सीनियर सिटीजन के लिए कोई चार्ज नहीं.

– PNB में एक वित्त वर्ष में 20/25 चेक वाली चेकबुक फ्री है. BSBD अकाउंट के लिए सालाना 10 चेक फ्री हैं. फ्री चेक या चेकबुक के बाद और चेक के लिए पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट डिजिटली करने पर फीस 3 रुपये प्र​ति चेक और ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट करने पर 4 रुपये प्रति चेक है. नॉन पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट के मामले में फीस 5 रुपये प्रति चेक है.

कोविड19 को देखते हुए किसी भी बैंक के डेबिट/एटीएम कार्ड से किसी भी बैंक एटीएम से कितनी ही बार पैसे निकालने पर 30 जून तक चार्ज से छूट है. सामान्य स्थिति में…

– SBI में तय Free लिमिट से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर अलग-अलग जगहों के हिसाब से ATM ट्रांजेक्शन पर चार्ज 10 रु प्लस GST से लेकर 20 रु प्लस GST प्रति ट्रांजेक्शन तक, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के मामले में 5 से 8 रु प्लस GST प्रति ट्रांजेक्शन तक है. अपर्याप्त बैलेंस के कारण ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होने पर चार्ज 20 रु प्लस GST है.

– अलग-अलग जगहों के हिसाब से PNB ATM से 5 फ्री विदड्रॉल के बाद चार्ज 10 रु प्रति ट्रांजेक्शन, अन्य बैंक ATM से निश्चित फ्री विदड्रॉल पूरे होने पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के मामले में चार्ज 9 रु प्रति ट्रांजेक्शन प्लस GST और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के मामले में 20 रु प्रति ट्रांजेक्शन प्लस GST है. अपर्याप्त बैलेंस के कारण ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होने पर चार्ज 15 रु प्लस GST है.

सरकार ने कोविड19 को देखते हुए सभी बैंक ग्राहकों को 30 जून तक सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस बरकरार न रखने पर चार्ज से छूट दे रखी है. सामान्य स्थिति में यह चार्ज एसबीआई और पीएनबी में इस प्रकार है…

– SBI में ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी और मेट्रो, अलग-अलग जगहों के हिसाब से सेविंग्स अकाउंट के लिए तय मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस बरकरार न रखने पर चार्ज 5 रु प्लस GST से लेकर 15 रु प्लस GST तक है.

– PNB में ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी और मेट्रो, अलग-अलग जगहों के हिसाब से सेविंग्स अकाउंट में तय मिनिमम बैलेंस मेंटेन न रखने पर चार्ज प्रति तिमाही 50 रु प्लस GST से लेकर 250 रुपये प्लस GST तक है.

– SBI में

क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड इश्यू करने का चार्ज शून्य है. गोल्ड और प्लैनिटम डेबिट कार्ड इश्यू करने का चार्ज 100 और 300 रु प्लस GST है. इसके अलावा सभी सैलरी पैकेज अकाउंट्स के लिए डेबिट कार्ड इश्यूएंस चार्ज शून्य है.

– PNB में

– SBI में पहली पासबुक और उसे जारी रखना फ्री, डुप्लीकेट पासबुक लेने पर 100 रु प्लस GST, उसके बाद 50 रु प्लस GST प्रति पेज

– PNB में नई पासबुक फ्री है.

– SBI में बीएसबीडीए अकाउंट, जनधन अकाउंट और फाइनेंशियल इन्क्लूजन के तहत खुले अकाउंट्स को छोड़ अन्य सभी सेविंग्स अकाउंट के मामले में अकाउंट ओपनिंग से अलग-अलग अवधि के आधार पर शून्य से लेकर 500 रु प्लस GST तक

– PNB अकाउंट से पहला पेमेंट होने के 14 दिन के अंदर अकाउंट बंद करने पर कोई फीस नहीं लेता है.

