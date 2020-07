IRCTC-SBI Card: ट्रेन टिकट बुकिंग के साथ शॉपिंग और दवाइयों की खरीद पर भी मिलेगी छूट

SBI कार्ड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने मंगलवार को RuPay प्लेटफॉर्म पर IRCTC SBI कार्ड को लॉन्च किया. इस कार्ड के जरिए रेल सफर करने वाले मुसाफिरों को अधिकतम बचत के साथ रिटेल, खाना और मनोरंजन पर बेनेफिट के साथ ट्रांजैक्शन फीस पर छूट मिल रही है. Rupay प्लेटफॉर्म पर IRCTC SBI कार्ड धारकों को AC- 1, AC- 2, AC- 3, AC- CC के लिए IRCTC वेबसाइट के जरिए बुकिंग पर 10 फीसदी का वैल्यू बैक मिलेगा.

कार्ड को एक्टिवेट करने पर टिकट बुकिंग पर 1 फीसदी की छूट और 350 बोनस रिवॉर्ड प्वॉइंट्स भी मिलेंगे. कार्ड पर मिले रिवॉर्ड प्वॉइंट्स का इस्तेमाल IRCTC वेबसाइट पर फ्री टिकट के लिए किया जा सकता है. कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) के साथ आता है.

कंपनी ने बयान में बताया कि रेल सफर के अलावा IRCTC SBI कार्ड में ऑनलाइन खरीदारी के लिए भी कई बेनेफिट्स मिलते हैं. ग्राहक बिगबास्केट, OXXY, foodfortravel.in, Ajio आदि पर खरीदारी करते समय आकर्षक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं. इसमें वेलनेस से लेकर मनोरंजन तक पर RuPay ग्राहकों को ऑफर दे रहा है. Medlife पर दवाइयों पर 20 फीसदी डिस्काउंट, Fitternity पर 25 फीसदी छूट, Hungama Music पर 1 महीने के लिए 1 रुपये, Me N Moms पर 250 रुपये की छूट शामिल है.

Alert! बीमा के नाम पर हो सकती है धोखाधड़ी, नियामक IRDAI की ये चेतावनी न करें नजरअंदाज

पैथोलोजी पर ग्राहकों को 40 फीसदी तक का डिस्काउंट और 1Mg से दवाइयां खरीदने पर 18 फीसदी की छूट मिल रही है. इसके अलावा किसी UpGrad कोर्स पर 10 फीसदी की फीस छूट, The Man Company पर 250 रुपये की छूट और Mamaearth और Apollo Pharmacy पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा.

इसके अलावा RuPay ग्राहकों को rlton, Aristocrat, VIP, Skybag और Caprese पर खरीदारी करते समय 10 फीसदी का डिस्काउंट दे रहा है. RuPay कार्डधारकों को Myntra पर 300 रुपये की छूट, Cuemath पर 15 फीसदी डिस्काउंट, Bata पर 25 फीसदी छूट, Rail Recipe से ट्रेन में खाना ऑर्डर करने पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.