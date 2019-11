SBI ने चेताया: न आएं फेक कस्टमर केयर नंबर के चक्कर में, वर्ना जालसाजी का हो सकते हैं शिकार

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने कस्टमर्स को एक बार फिर आगाह किया है. इस बार चेतावनी फर्जी (Fake) कस्टमर केयर नंबरों को लेकर है. बैंक ने ट्वीट के जरिए कस्टमर्स को कहा है कि वे फेक कस्टमर केयर नंबरों के चक्कर में न पड़ें वर्ना जालसाजी के शिकार हो सकते हैं. बैंक ने यह भी कहा है कि हमेशा SBI की आधिकारिक वेबसाइट https://bank.sbi से ही कॉन्टैक्ट ओर ब्रांच की सूचना लें.

अपने ट्वीट में SBI ने कहा है कि कभी भी इंटरनेट से मिले बैंक/ब्रांच नंबरों पर कॉल न करें. अपनी व्यक्तिगत ​डिटेल्स और बैंकिंग डिटेल्स जैसे कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, सीवीवी, ओटीपी और पिन किसी को न बताएं.

ट्वीट में बैंक ने अपने कस्टमर केयर नंबर भी बताए हैं. कहा है कि किसी भी सहायता के लिए SBI के 24×7 हेल्पलाइन नंबर 1800112211 टोल फ्री, 18004253800 टोल फ्री या 080-26599990 पर कॉल करें.

Don't get misled by fake customer care numbers & avoid falling prey to fraudsters. Ensure that you always procure contact and branch information from the official #SBI website – https://t.co/1RhV1IpQyW #SBI #StateBankOfIndia #SecurityTips #KnowledgeIsPower #CustomerSafety pic.twitter.com/MVOZRS2NzY

SBI इससे पहले कस्टमर्स को कह चुका है कि वे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या कोई भी अन्य पर्सनल/अकाउंट संबंधी सूचना साझा न करें. अगर इन डिटेल के जरिए कोई कस्टमर्स का नुकसान करता है तो SBI उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. SBI ने यह भी कहा था कि बैंक या उसके इंप्लॉई किसी भी तरह का पेमेंट लिंक कभी नहीं भेजते हैं और न ही VPS-UPI, यूजर आईडी, पिन, इंटरनेट बैंकिंग, पासवर्ड, CVV नंबर, OTP आदि संबंधी संवेदनशील सूचना फोन, SMS या ईमेल के जरिए मांगते हैं. इसलिए इस तरह के झांसे में न आएं.

इससे पहले SBI ने फ्रॉड मैसेज भेजे जाने को लेकर चेतावनी जारी की थी. बैंक ने कहा था जालसाजों की ओर से कस्टमर्स को SBI के नाम से मैसेज आ रहे हैं. इनमें मांगी गई जानकारी न दें और न ही किसी अनवेरिफाइड URL पर क्लिक करें. बैंक ने यह भी कहा था कि SBI किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल कर इनफॉरमेशन कलेक्ट नहीं करता है. इसलिए किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स शेयर न करें. साथ ही कस्टमर्स हमेशा कम्युनिकेशन के आधिकारिक चैनल्स के जरिए ही SBI से कॉन्टैक्ट करें.

SBI के मुताबिक, बैंक कभी भी कस्टमर्स से किसी भी थर्ड पार्टी साइट, वेब लिंक्स, SMS, ईमेल, फोन कॉल्स आदि के जरिए पर्सनल या बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांगता है. अगर कोई ये डिटेल्स मांगे तो उसके झांसे में न आएं. अपना अकाउंट स्टेटस केवल अपनी ब्रांच से चेक करें और संदेहात्मक मैसेज के बारे में तुरंत स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करें.

