चार्जिंग स्टेशन पर फोन चार्ज कर रहे हैं? याद रखें SBI के ये टिप्स, वर्ना खाली हो सकता है बैंक खाता

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) वक्त-वक्त पर अपने कस्टमर्स को धोखाधड़ी से बचने के लिए चेतावनी और टिप्स जारी करता रहता है. इसी दिशा में SBI ने अपने कस्टमर्स को एक बार फिर चेतावनी जारी की है. इस बार अलर्ट फ्री चार्जिंग स्टेशनों पर मोबाइल चा​र्ज करने को लेकर है. बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि अगर आप चार्जिंग स्टेशनों पर अपना फोन चार्ज करने के लिए लगा रहे हैं तो दो बार सोच लें. यह सुरक्षित नहीं है और नुकसान झेलना पड़ सकता है.

SBI ने कहा है कि चार्जिंग स्टेशनों पर फोन प्लग इन करने से मालवेयर फोन में आ सकता है और हैकर्स को आपके पासवर्ड चुराने और डेटा एक्सपोर्ट करने का रास्ता मिल सकता है. आगे कहा है​ कि चार्जिंग स्टेशनों पर मौजूद USB चार्जर का इस्तेमाल आपके बैंक अकाउंट को खाली भी कर सकता है. इसे ‘जूस जैकिंग’ कहते हैं.

ट्वीट में SBI ने चार्जिंग स्टेशनों पर सुरक्षित तरीके से फोन चार्ज करने और जूस जैकिंग से बचने के टिप्स भी बताए हैं. बैंक ने कहा है कि चार्जिंग स्टेशन पर केवल इलेक्ट्रिकल आउटलेट यानी इलेक्ट्रिकल सॉकेट से फोन को डायरेक्ट चार्ज करें. इसके लिए अपनी चार्जिंग केबल इस्तेमाल करें. अगर आप पोर्टेबल बैटरी/पावर बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें जाने-माने ब्रांड या वेंडर से ही खरीदें.

Think twice before you plug in your phone at charging stations. Malware could find a way in and infect your phone, giving hackers a way to steal your passwords and export your data. #SBI #Malware #CyberAttack #CustomerAwareness #Cybercrime #SafeBanking #JuiceJacking pic.twitter.com/xzSMNNNv4U

SBI ने इससे पहले कस्टमर्स को फर्जी (Fake) कस्टमर केयर नंबरों को लेकर चेतावनी जारी की थी. बैंक कहा था कि हमेशा SBI की आधिकारिक वेबसाइट https://bank.sbi से ही कॉन्टैक्ट ओर ब्रांच की सूचना लें. इंटरनेट से मिले बैंक/ब्रांच नंबरों पर कॉल न करें क्योंकि वे नंबर फेक हो सकते हैं. साथ ही यह भी कहा था कि कस्टमर अपनी व्यक्तिगत ​डिटेल्स और बैंकिंग डिटेल्स जैसे कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, सीवीवी, ओटीपी और पिन किसी को न बताएं.

