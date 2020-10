SBI में नाबालिग बच्चे का ऐसे खुलवाएं अकाउंट; चेकबुक, डेबिट कार्ड के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

Savings Account for Minor: आमतौर पर मां-बाप अपने बच्चे के बालिग यानी 18 साल का होने से पहले ही उसका बचत खाता खुलवा देते हैं. ऐसा इसलिए ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो उसके भविष्य के लिए कुछ हद तक पैसा पहले से जमा हो. देश के सबसे बड़े बैंक SBI की बात करें तो यहां नाबालिग बच्‍चों (माइनर) के लिए दो तरह के अकाउंट ‘पहला कदम’ और ‘पहली उड़ान’ उपलब्ध हैं. इन खातों को YONO ऐप/वेबसाइट से ऑनलाइन या फिर बैंक ब्रांच में जाकर ऑफलाइन खुलवा सकते हैं.

पहला कदम अकाउंट किसी भी उम्र के बच्‍चे के लिए खुलवाया जा सकता है. इसे माता-पिता या अभिभावक के साथ ज्‍वॉइंट में खोला जाता है. वहीं पहली उड़ान 10 साल से ज्‍यादा उम्र के बच्‍चे के लिए एकल आधार पर खोला जाता है. पहला कदम अकाउंट को माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से अथवा माता-पिता/अभिभावक द्वारा एकल रूप से ऑपरेट किया जा सकता है. वहीं पहली उड़ान अकाउंट को एकल रूप से ऑपरेट किया जा सकता है.

इन दोनों खातों पर रेगुलर सेविंग्‍स अकाउंट की ब्‍याज दर लागू है. SBI में इस वक्त 1 लाख रुपये तक बैलेंस वाले सेविंग्स अकाउंट पर सालाना ब्याज दर 2.70 फीसदी है. वहीं 1 लाख रुपये से ज्यादा बैलेंस वाले सेविंग्स अकाउंट के मामले में सालाना ब्याज दर 1 लाख तक अमाउंट पर 2.70 फीसदी और 1 लाख से ऊपर के शेष के लिए भी 2.70 फीसदी है.

पहला कदमः खाता देखने के अधिकार और सीमित लेनदेन जैसे बिल भुगतान, टॉप अप अधिकार के साथ. मोबाइल बैंकिंग से दैनिक लेनदेन सीमा 2000 रुपये

पहली उड़ान: खाता देखने के अधिकार और सीमित लेनदेन जैसे बिल भुगतान, टॉप अप, IMPS अधिकार के साथ. मोबाइल बैंकिंग से दैनिक लेनदेन सीमा 2000 रुपये

पहला कदम अकाउंट के तहत नाबालिग के माता-पिता/अभिभावक के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. लेकिन इसके लिए नियम व शर्तें लागू हैं. पहली उड़ान अकाउंट के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है. पहला कदम खाते के मामले में माता-पिता/अभिभावक के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है. यह कवर SBI जनरल द्वारा ऑफर किया जाता है.

पहला कदम और पहली उड़ान दोनों बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के तहत पूछताछ और सीमित लेनदेन के अधिकार दिए गए हैं. जैसे- बिल भुगातन; ई-टर्म डिपॉजिट (e-TDR)/ ई-स्पेशल टर्म डिपॉजिट (e-STDR)/ई-रिकरिंग डिपॉजिट (e-RD) खोलना, इंटर बैंक फंड्स ट्रान्सफर (केवल NEFT), और डिमांड ड्राफ्ट जारी करना. इंटरनेट बैंकिंग से दैनिक लेनदेन सीमा 5000 रुपये है.

पहला कदम और पहली उड़ान दोनों की खातों के मामले में KYC के लिए नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण + माता/पिता का KYC, आधार व PAN अथवा फॉर्म 60 लगेगा. यदि आवेदक को आधार नंबर नहीं मिला है तो आवेदक आधार नंबर के लिए नामांकन के आवेदन का सबूत प्रस्तुत करेगा. जिन मामलों में PAN प्रस्तुत न किया गया हो, उनमें फॉर्म 60 के साथ किसी एक वैध दस्तावेज (ओवीडी) की प्रमाणित प्रति आवश्यक है. जिन मामलों में आवेदक निवासी भारतीय नहीं है अथवा जम्मू एवं कश्मीर, असम या मेघालय राज्यों का निवासी है और उसने PAN प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह अपनी पहचान एवं पते के विवरण वाले अधिकृत रूप से वैध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति और एक नवीनतम फोटोग्राफ प्रस्तुत कर सकता है.

