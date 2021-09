Sansera Engineering IPO: 24 सितंबर को हो सकती है शेयरों की लिस्टिंग, जानिए निवेशकों को कितना हो सकता है फायदा

Sansera Engineering का आईपीओ शुक्रवार 24 सितंबर को शेयर बाजार में लिस्ट हो सकता है. हालांकि ऑटो इंडस्ट्री की मौजूदा दिक्कतों और उम्मीद से कम सब्सक्रिप्शन की वजह से विश्लेषकों का मानना है कि यह शेयर ज्यादा प्रीमियम पर लिस्ट नहीं होगा. Sansera Engineering का 1,283 करोड़ रुपये का आईपीओ 14 से 16 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था. कंपनी का आईपीओ 11.47 गुना सब्सक्राइब हुआ है. मार्केट में लिस्टिंग के बाद यह एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजीज, मिंडा इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर्स, सुप्राजित इंजीनियरिंग, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी सिस्टम्स और महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव की लीग ज्वाइन करेगी.

इस आईपीओ में क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूशन बॉयर्स ने अपने हिस्से के लिए आरक्षित शेयरों का 26.47 गुना बोली लगाई है. वहीं नॉन-इंस्टीट्यूशन इनवेस्टर्स ने अपने हिस्से के लिए आरक्षित शेयरों का 11.37 गुना सब्सक्राइब किया. आईपीओ खुलने से एक दिन पहले Sansera Engineering ने 27 एंकर निवेशकों को 744 रुपये के भाव पर 15.18 लाख इक्विटी शेयर जारी किए और 382.05 करोड़ रुपये जुटाए थे.

कंपनी इससे पहले भी घरेलू इक्विटी मार्केट में लिस्ट होने की कोशिश कर चुकी है. करीब तीन साल पहले अगस्त 2018 में कंपनी ने सेबी के पास आईपीओ लाने के लिए पेपर्स जमा किए थे और सेबी की मंजूरी भी मिल गई थी. Sansera Engineering का मारुति सुजुकी के साथ 30 साल से अधिक का कारोबारी संबंध है.

Religare Broking

Rating: Positive View

ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि में 11.9 फीसदी की सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़कर 5.28 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इस दौरान निर्यात में भी 9.4 फीसदी की सीएजीआर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है. इसके चलते ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को फायदा मिलेगा. हालांकि इन कंपनियों के सामने सबसे बड़ा रिस्क कुछ प्रमुख ग्राहकों पर अधिक निर्भरता और कच्चे माल की बढ़ती लागत है.

Kotak Securities

Rating: Not Rated

सनसेरा का कारोबारी मॉडल कस्टमर बेस, एंड सेग्मेंट, जियोग्राफिकल रेवेन्यू और प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाइड है.

वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने 71 ग्राहकों को सप्लाई करती थी जोकि वित्त वर्ष 2019 में 64 था. इसके ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

सनसेरा ऑटोमोटिव सेक्टर और नॉन-ऑटोमोटिव सेक्टर में प्रॉडक्ट्स की बिक्री करती है.

Choice Broking

Rating: Subscribe

प्राइस बैंड के अपर प्राइस 744 रुपये के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 के ईपीएस के आधार पर आईपीओ का वैल्यूएशन 34.8x की पी/ई पर है जोकि इंडस्ट्री के औसत 34x के करीब ही है. रेवेन्यू ग्रोथ की बेहतर संभावना और 15 फीसदी से अधिक का हेल्दी ईबीआईटीडीए मार्जिन से इसका मुनाफा बढ़ने की संभावना है. ऑटो कंपनियों में निवेश के प्रति निवेशकों का रूझान कमजोर रह सकता है क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिक वेहिकल वाली कंपनियों की तरफ से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ सकती है और ईवी विस्तार के लिए अधिक पूंजी की जरूरत पड़ेगी.

BP Wealth

Rating: Subscribe

कैलेंडर वर्ष 2020 के मुताबिक हल्की व कॉमर्शियल गाड़ियों के सेग्मेंट में Sansera Engineering कनेक्टिंग रॉड्स सप्लाई करने वाली दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है. इस कंपनी के कई बड़ी भारतीय व वैश्विक ओईएम (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स) के साथ मजबूत संबंध हैं.

कंपनी कई सेग्मेंट्स में प्रॉडक्ट्स की बिक्री करती है और इसका प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई है. इसके दुनिया भर में ग्राहक है.

वैल्यूएशन की बात करें तो वित्त वर्ष 2021 की आय के हिसाब से इसका आईपीओ का 36.2x की P/E पर वैल्यूएशन किया गया है. आईपीओ के प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से यह लिस्टेड इंडस्ट्री पियर्स के मुकाबले बेहतर प्राइस पर है.मजबूत प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो, एडवांस्ड मैन्यूफैक्चरिंग कैपिबिलिटीज और बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड के चलते इसे लांग टर्म के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं.

(Input: Surabhi Jain)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

