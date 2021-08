Sansera Engineering के आईपीओ की सेबी की मंजूरी, पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल होगा 

सेबी ( SEBI) ने ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स कंपनी Sansera Engineering के आईपीओ को मंजूरी दे दी है. कंपनी का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होगा. कंपनी इसके तहत कोई फंड नहीं जुटाएगी. आईपीओ के जरिये कोई फ्रेश शेयर नहीं जारी किया जाएगा. इसके तहत कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर और प्रमोटर अपने 1.72 करोड़ शेयर बेचेंगे. इस आईपीओ के जरिये 86.35 लाख शेयर Client Ebene Ltd 86.35 लाख शेयर बेचेगी. Sansera Engineering का आईपीओ लाने की यह दूसरी कोशिश है. इसके पहले अगस्त 2018 को कंपनी ने सेबी में आईपीओ के दस्तावेज जमा किए थे लेकिन इसने बीच में ही अपनी योजना रोक दी थी.

DRHP के मुताबिक इस इश्यू का 50 फीसदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ( QIB) के लिए होगा. वहीं गैर संस्थागत निवेशकों यानी NII के लिए 15 फीसदी हिस्सा आरक्षित है. बाकी 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है. आईपीओ के बाद कंपनी अपनी पियर कंपनियों Endurance Technologies, Minda Industries, Sundram Fasteners, Suprajit Engineering, Bharat Forge, Motherson Sumi Systems और Mahindra CIE Automotive की कतार में शामिल हो सकती है. ये सभी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हैं.

Aptus Value Housing Finance का IPO खुला, ग्रे मार्केट में कमजोर रेस्पॉन्स, लेकिन निवेश को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या है राय

Sansera Engineering का 2018-19 में एबिडटा 295 करोड़ रुपये का रहा है. जबकि 2017-18 का एबिडटा 292 करोड़ रुपये का था . इस अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 98 करोड़ रुपये से बढ़ कर 109.86 करोड़ रुपये हो गया. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ( ICICI Securities), आईआईएफएल सिक्योरिटीज ( IIFL Securities), नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी और सिक्योरिटीज ( Nomura Financial Advisory and Securities ) इस आईपीओ के बुक रनिंग और लीड मैनजर हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.