रूस यूक्रेन संकट से बिगड़ा IPO का रिटर्न! इन शेयरों ने लिस्टिंग पर भरी थी जेब, अब साफ हो गया पूरा मुनाफा

बाजार के हालिया करेक्शन का असर IPO मार्केट पर हुआ है. कई शेयर हैं, जिन्होंने बाजार में खासे प्रीमियम पर एंट्री की, लेकिन गिरावट में उनकी चाल बदल गई.

रूस और यूक्रेन संकट के चलते अभी प्राइमरी मार्केट में खामोशी दिख रही है. (pixabay)

IPO Market Return: साल 2021 से लेकर अबतक बाजार में 66 कंपनियों के शेयर लिस्ट हो चुके हैं. इनमें से 3 शेयरों की लिस्टिंग 2022 में, जबकि बाकी की 2021 में हुई थी. पिछले साल जब कोविड 19 महामारी से उबरकर देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी मोड में थी, एक के बाद एक कंपनियां इसका फायदा उठाने के लिए अपना आईपीओ लेकर आईं. हालांकि साल 2022 में रूस और यूक्रेन संकट के चलते अभी प्राइमरी मार्केट में खामोशी दिख रही है. इसकी वजह यह है कि अभी कंपनियों को लिस्टिंग कमजोर होने का डर है. वैसे भी बाजार के हालिया करेक्शन का असर आईपीओ मार्केट पर हुआ है. ऐसे कई शेयर हैं, जिन्होंने बाजार में अच्छे खासे प्रीमियम पर एंट्री की, लेकिन बाजार की गिरावट में उनकी चाल बदल गई. Tega Industries Tega Industries का शेयर 13 दिसंबर 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था. IPO के लिए शेयर का प्राइस 453 रुपये था. जबकि यह बाजार में भारी भरकम प्रीमियम के साथ 753 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं लिस्टिंग डे पर 60 फीसदी रिटर्न के साथ 726 रुपये पर क्लोजिंग हुई. अब शेयर 434 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. यानी इश्यू प्राइस के भी नीचे आ चुका है. FSN E-Co Nykaa FSN E-Co Nykaa के शेयर में 10 नवंबर 2021 को ट्रेडिंग शुरू हुई. IPO के लिए शेयर का प्राइस 1125 रुपये था. जबकि यह बाजार में हाई प्रीमियम के साथ 2001 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं लिस्टिंग डे पर 96 फीसदी यानी 1 दिन में ही डबल रिटर्न के साथ 2207 रुपये पर शेयर बंद हुआ. अब शेयर 1378 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. यानी लिस्टिंग प्राइस से 623 रुपये कमजोरी आई है. Zomato Zomato के शेयर में 23 जुलाई 2021 को ट्रेडिंग शुरू हुई थी. कंपनी ने आईपीओ में इश्यू प्राइस 76 रुपये रखा था. जबकि यह 115 रुपये पर लिस्ट होने के बाद लिस्टिंग डे पर 126 रुपये पर बंद हुआ. यानी 1 दिन में निवेशकों को 66 फीसदी रिटर्न मिला. अभी शेयर 78 रुपये पर है, यानी वापस इश्यू प्राइस के करीब. Dodla Dairy Dodla Dairy के शेयर में 28 जून 2021 को ट्रेडिंग शुरू हुई थी. कंपनी ने आईपीओ में इश्यू प्राइस 428 रुपये रखा था. जबकि यह 550 रुपये पर लिस्ट होने के बाद लिस्टिंग डे पर 609 रुपये पर बंद हुआ. यानी 1 दिन में निवेशकों को 42 फीसदी रिटर्न मिला. अभी शेयर 418 रुपये पर है, यानी इश्यू प्राइस के भी नीचे जा चुका है. Indigo Paints Indigo Paints का शेयर 2 फरवरी 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था. IPO के लिए शेयर का प्राइस 1490 रुपये था. जबकि यह बाजार में भारी भरकम प्रीमियम के साथ 2608 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं लिस्टिंग डे पर 109 फीसदी रिटर्न के साथ 3119 रुपये पर क्लोजिंग हुई. अब शेयर 1493 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. यानी वापस इश्यू प्राइस के करीब आ गया है. Bectors Food Bectors Food का शेयर 24 दिसंबर 2020 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था. IPO के लिए शेयर का प्राइस 288 रुपये था. जबकि यह बाजार में भारी प्रीमियम के साथ 501 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं लिस्टिंग डे पर 107 फीसदी रिटर्न के साथ 596 रुपये पर क्लोजिंग हुई. अब शेयर 306 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. यानी यह वापस उस भाव पर आ गया, जिस पर सबसे पहले निवेशकों ने पैसे लगाए थे.

