डाकघर जीवन बीमा: लैप्स हो चुकी है पॉलिसी, दोबारा चालू कराने के लिए 31 अगस्त तक है मौका

अगर आपने पोस्ट ऑफिस से जीवन बीमा (Life Insurance) कराया हुआ है और पिछले 5 साल से प्रीमियम नहीं भरा है तो डाक विभाग एक अच्‍छा अवसर लेकर आया है. डाक विभाग 5 साल से प्रीमियम न भरने के कारण लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से रिवाइव कराने का मौका दे रहा है. ऐसा 31 अगस्त 2020 तक कराया जा सकता है.

इंडिया पोस्ट ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 5 साल से प्रीमियम न भरे जाने के कारण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) की लैप्स हो चुकी पॉलिसी को 31 अगस्त 2020 तक रिवाइव यानी फिर से चालू कराया जा सकता है. इसके लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना होगा.

पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) पहले केवल सरकारी और सेमी-गवर्मेंट कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), वित्तीय संस्थान और नेशनलाइज्ड बैंक शामिल हैं. हालांकि साल 2017 से PLI के अंदर आने वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बैंकरों व कर्मचारियों आदि के लिए और NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) व BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) की लिस्टेड कंपनियों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. वहीं

RPLI गांव के लोगों के लिए है.

PLI और RPLI स्कीम्स में कई अलग-अलग पॉलिसी हैं, जिनके अलग-अलग फायदे हैं. हालांकि इनके कॉमन फीचर्स इस प्रकार हैं…

