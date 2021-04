Retirement Planning: रिटायरमेंट के बाद भी बनी रहे आमदनी, कैसे करें इंतजाम; जानिए तमाम सवालों के जवाब

How To Build A Big Retirement Corpus: क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं? पहली बार में लग सकता है कि यह सवाल किसी ऐसे शख्स के लिए है, जो बहुत जल्द साठ साल के होने वाले हैं या जिनका रिटायरमेंट काफी करीब है. लेकिन दरअसल ऐसा सोचना पूरी तरह सही नहीं है. इस सवाल पर विचार करना न सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो रिटायरमेंट के करीब हैं, बल्कि उनके लिए भी उतना ही अहम है, जिन्हें रिटायर होने में अभी बरसों बाकी हैं. आइए समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आरामदेह बनाने के लिए ऐसे ही और किन सवालों पर गौर करना ज़रूरी है.

रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला कदम है, यह तय करना कि रिटायर होने के बाद आपको अपनी जिंदगी आसानी से गुज़ारने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी. यह कैलकुलेशन करने के लिए आपको इन सवालों के जवाब देने होंगे :

इन सवालों के जवाब आपको यह कैलकुलेट करने में मदद करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद आपका अनुमानित मासिक खर्च कितना होगा. इसी से पता चलेगा कि हर महीने उतनी रकम हासिल करने के लिए आपको कितना फंड या कॉर्पस जुटाना चाहिए. इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल प्लानर या इंटरनेट पर उपलब्ध रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर्स की मदद ले सकते हैं. एक आसान फॉर्मूला यह भी है कि आप अपने सालाना खर्च की कम से कम 20 गुना रकम रिटायरमेंट कॉर्पस के तौर पर जुटाएं. जिस भी तरीके से गणना करें, जब एक बार आपके सामने फंड का टारगेट साफ हो जाएगा तो बचत और निवेश की रणनीति बनाना आसान होगा.

एक युवा व्यक्ति को रिटायरमेंट के बारे में सोचना या बात करना अटपटा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग और उस पर अमल आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, रिटायरमेंट के समय आपके पास उतना ही बड़ा कॉर्पस होगा.

मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 30 साल की उम्र से हर महीने 10 हजार रुपये सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) में निवेश करे तो 12 फीसदी के औसत सालाना रिटर्न के हिसाब से 60 साल में उसके रिटायरमेंट फंड की वैल्यू 3 करोड़ 5 लाख 20 हज़ार रुपये से ज्यादा हो जाएगी. इतना ही निवेश अगर 35 साल की उम्र में शुरू किया, तो 60 साल की उम्र में उसे 1 करोड़ 68 लाख 62 हज़ार रुपये मिलेंगे.

यानी महज पांच साल की देरी रिटायरमेंट फंड की रकम को तकरीबन आधा कर सकती है. अगर निवेश करने में और 5 साल की देरी हुई, यानी SIP में हर महीने 10 हज़ार रुपये डालने की शुरुआत 40 साल की उम्र में की, तो 20 साल बाद 91 लाख 12 हज़ार रुपये मिलेंगे. जबकि 45 साल की उम्र में SIP स्टार्ट करने पर निवेश की यही रणनीति रिटायरमेंट के समय महज 47 लाख 14 हज़ार रुपये ही दे पाएगी. जाहिर है कि आप नियमित बचत और निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे.

ऊपर दिए उदाहरण का मतलब यह नहीं है कि अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में आपसे देर हो गई है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते. जब से जागे, तभी से सवेरा वाली कहावत पर अमल करते हुए आप देर से भी अपनी कोशिश शुरू कर सकते हैं. इसमें आपको उतना फायदा भले ही न मिले, जितना बरसों पहले शुरूआत करने पर मिल सकता था, लेकिन निराशा में हाथ पर हाथ धरकर बैठने से बेहतर है कि एक सुरक्षित और सुखद रिटायरमेंट के लिए फौरन कदम उठाए जाएं.

अगर आपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए बचत और निवेश की शुरुआत देर से की है या करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा.

तमाम कोशिशों के बावजूद अगर रिटायरमेंट के बाद के खर्चे उठाने के लिए पर्याप्त फंड जुटा पाना मुमकिन नहीं लग रहा तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर किसी बड़े महानगर में रहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद किसी कम खर्चीले टियर-2 या टियर-3 शहर में जाकर बसने के बारे में भी सोच सकते हैं. इससे आप कम बजट में भी अपना खर्च चला पाएंगे.

अगर महानगर में आपका अपना फ्लैट या घर है तो उसे बेचकर मिलने वाली रकम के एक हिस्से से आप कम महंगे इलाके में छोटा लेकिन सुविधाजनक घर ले सकते हैं और बाकी रकम अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ाने में लगा सकते हैं. अगर किसी छोटे शहर में आपका अपना घर है या आप जीवन का शुरुआती हिस्सा वहां गुज़ार चुके हैं तो यह फैसला आपको एक अलग खुशी दे सकता है. लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जगह बदलने का यह फैसला बाकी तमाम विकल्पों के नाकाफी होने के बाद ही करना चाहिए. तो इन बातों का ख्याल रखकर अगर आप एक सोची समझी रणनीति पर काम करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आराम और चिंतामुक्त होकर गुज़ार सकेंगे.

