Stock Tips : Reliance Industries के शेयरों में जारी रहेगी रैली; विश्लेषकों को जबरदस्त मुनाफे का भरोसा, जानें क्या हो टारगेट प्राइस

Reliance Industries के शेयरों में मौजूदा रैली आगे भी जारी रहेगी. विश्लेषकों के मुताबिक बुधवार ( 22 September 2021) को ओपनिंग प्राइस से यह शेयर आगे 14 फीसदी तक की रैली कर सकता है. इस महीने अब तक यह शेयर 7 फीसदी बढ़ चुका है. साफ है कि जुलाई में शुरू हुए इस शेयर में मोमेंटम ऊपर की ओर बना रहेगा. Reliance Industries के शेयर को लेकर विश्लेषकों में काफी उत्साह है. उनका मानना है कि यह शेयर 2700 रुपये के लेवल को भी पार कर सकता है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की वैल्यू अभी पूरी तरह अनलॉक नहीं हुई है. माना जा रहा है कि इसके रिटेल बिजनेस का अच्छा ग्रोथ होना है और इससे ग्रुप के शेयर काफी आगे जा सकते हैं. रिलायंस डिजिटल का आईपीओ भी आ सकता है. इस वजह से मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयरों में अच्छी ग्रोथ की संभावना दिख रही है. फिलहाल यह शेयर 2430 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. कई ब्रोकरेज फर्म में इस शेयर में अच्छी ग्रोथ की संभवना जताई है. उस हिसाब से रेटिंग और टारगेट प्राइस बताई है.

टारगेट प्राइस – 2,700 रुपये

Sharekhan के विश्लेषकों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज की आय में रिकवरी लगातार जारी रहेगी. दरअसल तेल से लेकर केमिकल बिजनेस के मार्जिन में रिकवरी, टेलीकॉम टैरिफ दरों में इजाफा और रिटेल में हाई ग्रोथ की संभावनाओं और ब्रॉडबैंड सर्विस और न्यू कॉमर्स में रेवेन्यू के नए स्रोत की वजह से कंपनी के शेयरों में इजाफा तय है. कंपनी की ओर से क्लीन एनर्जी में बड़े निवेश की योजना से भी शेयर लॉन्ग टर्म में काफी वैल्यू दे सकते हैं. कंपनी को सरकार की पीएलआई स्कीम से भी फायदा हो सकता है.

टारगेट प्राइस – 2,480 रुपये

ICICI Direct के विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस में तेजी आ सकती है और यह इसके ग्रोथ को आगे ले जाएगा. फंड जुटाने के बाद कंपनी बैलेंसशीट काफी मजबूत है. साथ ही इसके ट्रेडिशनल बिजनेस की वजह से कैश फ्लो अच्छा बन रह सकता है. रिलायंस ने हाल में कई छोटी कंपनियों और स्टार्ट-अप में निवेश किया है. ICICI Direct के विश्लेषक इसे काफी सकारात्मक मान रहे हैं. पिछले पांच साल में कंपनी ने लगभग 15 हजार करोड़ रुपये निवेश किया है. इससे कंपनी बिजनेस में ज्यादा मौके हासिल करेगी और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगी.

टारगेट प्राइस- 2750 रुपये

Bonanza Portfolio के रिसर्च हेड विशाल वाघ का मानना है कि टेक्निकल फ्रंट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2750 रुपये तक जा सकता है. यह अगला मार्केट मूवर साबित हो सकता है. रिलायंस ने 2340 रुपये के आसपास ब्रेकआउट दिया है. यह फिलहाल 2380 से लेकर 2455 के बीच कंसोलिडेट होता दिख रहा है. इस शेयर में जो टेक्निकल फॉरमेशन बनता दिख रहा है वह इसे 2750 रुपये की ओर ले जाता दिख रहा है.

