Reliance Industries के शेयर नई ऊंचाई पर; निवेशक प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें – जानिए एक्सपर्ट्स की राय

1 सितंबर को Just Dial का अधिग्रहण पूरा होने के दो दिन के बाद ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. शुक्रवार को इंट्रा डे कारोबार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2383.80 रुपये पर पहुंच गए. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) की जस्ट डायल में अब 40.98 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है. इसके अलावा रिलायंस ने गणेश चतुर्थी ( 10 सितंबर, 2021) को JioPhone Next को भी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. शेयरों के दाम पर इसका भी फर्क पड़ता दिख रहा है.

रिलायंस के शेयरों में नई ऊंचाई के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ कर 2,368.80 रुपये को पार कर गया. इससे पहले 16 सितंबर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस स्तर पर पहुंचा था. पिछले पांच दिनों में रिलायंस के शेयरों में 5.42 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जबकि पिछले एक महीने में इस शेयर में 14 फीसदी की रैली दिखी है. 2021 में अब तक यह शेयर 19.71 फीसदी चढ़ चुका है. पिछले पांच साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने निवेशकों का 360 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न दिया है.

रेलिगेयर ब्रोकिंग ( Religare Broking) के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजित मिश्रा के मुताबिक कंपनी ने इसे BUY की रेटिंग दी है. उनका कहना है कि निवेशक इसे 2700 के टारगेट प्राइस के साथ होल्ड करें.

बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड के रिसर्च हेड विशाल वाघ का कहना है कि निवेशकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2180 रुपये के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ ही निवेश जारी रखना चाहिए. अगले कुछ तिमाहियों के लिए इसका टारगेट प्राइस 2600 रुपये से ऊपर रखा गया है. जिनके पास ये शेयर है वे इसे बनाए रख सकते हैं. 2180 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एवरेजिंग भी हो सकती है.

टेक्निकल एनालिस्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें प्रॉफिट बुक कर निकल सकते हैं. या फिर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए मोमेंटम के चढ़ने का इंतजार कर सकते हैं. CMST Consulting Technical के CMT और जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च एंड सर्विसेज के फाउंडर मिलन वैष्णव का कहना है कि मिडियम टर्म के निवेशक 2250 के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर को खरीद सकते हैं. शुक्रवार को मुकेश अंबानी ने इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में कहा था कि उनकी कंपनी अगले तीन साल में ग्रीन एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं में 75 हजार करोड़ रुपये निवेश करेगी.

(Article : Surabhi Jain)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

