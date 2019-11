जानें ज्वॉइंट होम लोन लेने के फायदे , टैक्स में मिलेगी ज्यादा छूट

जो लोग होम लोम लेना चाहते हैं और अगर उन्हें इसकी मंजूरी मिलने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए ज्वॉइंट होम लोन बड़ी राहत देने वाला हो सकता है. ज्यादातर मामलों में होम लोन लेने के लिए किसी को एप्लीकेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर लोन लेते हैं, तो इसके कई फायदे हैं. अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि ज्वॉइंट होम लोन लेना आपके लिए क्यों फायदेमंद होगा.

कम आमदनी, कम क्रेडिट स्कोर, हाई डेब्ट टू इनकम रेश्यो अक्सर आपके होम लोन की एप्लीकेशन को मंजूरी मिलने में दिक्कत कर सकते हैं. ऐसे मामलों में ज्वॉइंट होम लोन आपकी लोन मिलने की मंजूरी को बढ़ा देता है. जब आप अपने साथ एक ऐसा को एप्लीकेंट जोड़ लेते हैं, जिसकी आमदनी अच्छी और स्थिर हो, क्रेडिट स्कोर मजबूत हो, तो आपके लोन को मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ जाती हैं. ज्वॉइंट अकाउंट के मामले में बैंक लोन की राशि तय करते हुए दोनों एप्लीकेंट की आमदनी को ध्यान में रखता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो ज्यादा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.

इसमें आप प्रिंसिपल और ब्याज दोनों पर 80C और 24b के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. जहां प्रिंसिपल पर आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं. ब्याज पर वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है. इसमें खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. एक ज्वॉइंट होम लोन लेते हुए, दोनों व्यक्ति टैक्स में कटौती को अलग से क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें प्रॉपर्टी का को ऑनर होना चाहिए. अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, तो आप इससे जुड़े टैक्स छूट के फायदे नहीं उठा सकते. भले ही फिर आप साथ मिलकर लोन की ईएमआई क्यों नहीं भर रहे हों.

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2010 के बीच लिए होम लोन्स पर 1.5 लाख तक की ब्याज में छूट का एलान इस बजट में किया गया था. इसमें पहली बार होम लोन लेने वालों के लिए राशि 2 लाख है. इससे कुल ब्याज में छूट एक वित्तीय वर्ष में 3.5 लाख रुपये तक हो जाती है. ज्वॉइंट होम लेने पर आप इस छूट का फायदा अलग-अलग उठा पाएंगे.

NRE FD Vs NRO FD: इन 2 खातों में कौन जमा कर सकता है पैसे, क्या है फायदा; जानें नियम-शर्तें

इसके साथ ही अगर आपके साथ ज्वॉइंट लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, तो आप ब्याज में ज्यादा छूट ले सकते हैं. आमतौर पर बैंक लोन में महिलाओं के लिए 5 बेसिस प्वॉइंट्स तक की छूट रखते हैं. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को महिला के नाम पर रजिस्टर कराते हैं, तो उससे स्टैंप ड्यूटी के चार्ज भी घटते हैं. ज्यादातर राज्य स्टैंप ड्यूटी में 1 से 2 फीसदी तक की छूट देते हैं.

(Story: Ratan Chaudhary, Head of Home Loans, Paisabazaar.com)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.