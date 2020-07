रियल एस्टेट में अभी पैसा लगाना क्यों है अच्छा विकल्प? एक्सपर्ट ने बताई 4 अहम वजह

घर क्या है और इसका क्या मतलब है, इसमें समय के साथ लगातार बदलाव हो रहा है. मकान को अब एक लंबी अवधि के निवेश माध्यम के तौर पर भी देखा जा रहा है. जो एक समय बाद अच्छा रिटर्न देता है. कोरोनावायरस महामारी के इस मौजूदा हालात में इसे निवेश के बेहतर विकल्पों में से एक माना जा रहा है. घर/मकान हालांकि केवल एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन आमतौर पर लोगों का इससे भावनात्मक लगाव भी जुड़ा रहता है. यह किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करने की एक अहम वजह होती है. आइए आपको बताते हैं कि मौजूदा समय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए क्यों बेहतर है?

खुद का घर होना व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बड़े वित्तीय निवेशों में से एक हो सकता है. इसके साथ भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा होती है. घर से निवेशक को फिजिकल सुरक्षा की भावना भी होती है.

वैश्विक तौर पर सोना और प्रॉपर्टी दो सबसे बेहतर एसेट हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है. रियल एस्टेट में कई ऐसे फैक्टर मौजूद हैं, जिससे प्रॉपर्टी के मूल्य का पता चलता है- भूमि, जगह, समय, इंफास्ट्रक्चर का विकास, ब्याज दर आदि. एक प्रॉपर्टी जिसकी लोकेशन अच्छी हो वह एक बेहतर विकल्प हो सकती है क्योंकि इसमें उसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को भविष्य में किराये या सीधे बेचने में ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है.

इक्विटी बाजार और म्यूचुअल फंड में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और पारंपरिक वित्तीय बचत के माध्यमों में भी ब्याज दर घटा है, जिससे वर्तमान स्थिति में घर बेहतर निवेश के विकल्पों में से एक बन गया है. बाजार में अस्थिरता की वजह से कीमतें रातोंरात नहीं बदलती है और इसके अलावा इससे कम जोखिम और विविधता के लिए ज्यादा बेहतर क्षेत्र मिलता है.

रियल एस्टेट में निवेश से जितनी लागत इसमें लगती है, उससे ज्यादा रेवेन्यू जमा होता है. वर्तमान में मौजूद अप्रत्याशित सामाजिक आर्थिक स्थिति ने लोगों में वित्तीय अनुशासन की भावना को डाल दिया है जिसमें विशेषकर कारोबार संचालन करने के कैश फ्लो पहलू शामिल हैं. मकान मालिक होने और प्रॉपर्टी को किराये पर देने से वर्तमान में मौजूद अनिश्चित समय में भी स्थिर कैश फ्लो बना रहता है.

(By Ashish R. Puravankara, MD, Puravankara Limited)

