RBL बैंक लाया 3 नए क्रेडिट कार्ड; 24 फ्री मूवी टिकट, कैशबैक समेत मिलेंगे ये फायदे

RBL बैंक ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए तीन नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं. ये कार्ड पॉपकॉर्न क्रेडिट कार्ड, मंथली ट्रीट्स क्रेडिट कार्ड और वर्ल्ड सफारी क्रेटिड कार्ड हैं. ये कार्ड्स ग्राहकों को खाने-पीने, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल पर कई तरह के फायदे उपलब्ध कराएंगे. बैंक ने बयान में कहा कि पॉपकॉर्न क्रेडिट कार्ड की पेशकश बुक माय शो के साथ मिलकर की गई है.

इन क्रेडिट कार्ड्स की लॉन्चिंग के मौके पर RBL बैंक के हेड- रिटेल, इन्क्लूजन एंड रूरल बिजनेसेज हरजीत तूर ने कहा कि ये कार्ड युवाओं के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने का बड़ा अवसर देने वाले हैं. बुक माय शो के साथ मिलकर की गई हमारी पेशकश के जरिए ग्राहकों को एंटरटेनमेंट पर बड़ी बचत करने का मौका उपलब्ध होगा.

पॉपकॉर्न क्रेडिट कार्ड पर फ्री मूवी टिकट, निश्चित कैशबैक और फ्यूल ट्रांजेक्शन पर सरचार्ज से छूट जैसे ऑफर मिलेंगे. ग्राहक एक साल में 24 फ्री मूवी टिकट का फायदा ले सकते हैं.

मंथली ट्रीट्स क्रेडिट कार्ड के जरिए ग्रॉसरी, बुक माय शो, स्विगी, यूटिलिटी बिल्स के खर्च पर 10 फीसदी का आकर्षक कैशबैक और फ्यूल ट्रांजेक्शंस पर सरचार्ज से छूट मिलेगी.

बयान में वर्ल्ड सफारी कार्ड के भारत का पहला ऐसा ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होने का दावा है, जिस पर जीरो एफएक्स की पेशकश की जा रही है. इस कार्ड के जरिए ट्रैवल पर कई तरह के फायदे मिलते हैं, जिनमें होटल गिफ्ट वाउचर्स, मेक माय ट्रिप वाउचर, एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस आदि शामिल हैं. इसके अलावा अतिरिक्त रिवॉर्ड प्वॉइंट्स कमाने की भी सुविधा है.

निवेश पर 9.10% सालाना ब्याज पाने का मौका, यहां 22 जनवरी तक लगा सकते हैं दांव

RBL बैंक के अभी 73 लाख ग्राहक हैं. भारत के 28 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बैंक के 1600 ऑफिस हैं, जिनमें से 372 शाखाएं और 1228 BC शाखाएं हैं. आरबीएल 6 बिजनेस वर्टिकल्स कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, ब्रांच एंड बिजनेस बैंकिंग, रिटेल एसेट्स, डेवलपमेंट बैंकिंग व फाइनेंशियल इन्क्लूजन, ट्रेजरी और फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशंस के जरिए विशिष्ट सेवाओं की पेशकश करता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.