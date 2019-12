अलर्ट! ‘RBI वॉट्सऐप ग्लोबल अवॉर्ड’ के झांसे में न आएं, खाली हो सकता है अकाउंट

अगर आपके पास ‘RBI वॉट्सऐप ग्लोबल अवॉर्ड’ (RBI WhatsApp Global Award) के जिक्र वाला कोई मैसेज आता है तो इसके झांसे में न आएं. यह एक फेक मैसेज है. इस बारे में PIB India ने ट्वीट कर जानकारी दी है और कहा है कि इसके पीछे मकसद लोगों के अकाउंट की डिटेल्स हासिल करना है.

दरअसल लोगों के वॉट्सऐप नंबर पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि उनके नंबर ने वॉट्सऐप ग्लोबल अवॉर्ड के तहत मोटा कैश प्राइज जीता है. इसका क्लेम करने के लिए नाम, पता, मोबाइल नंबर, उम्र और नौकरी की जानकारी rbidelhi@rbigovtdelhi.com पर भेजें. चूंकि मैसेज में RBI का जिक्र है, इसलिए ऐसा भ्रम हो रहा है कि यह मैसेज RBI की ओर से भेजा जा रहा है और वही इनामी राशि देगा. लेकिन यह सब फर्जी है.

अपने ट्वीट में PIB India ने कहा है कि यह एक फेक मैसेज है. RBI और वॉट्सऐप ने ऐसा कोई भी अवॉर्ड घोषित नहीं किया है. इस मैसेज को भेजने का उद्देश्य फ्रॉड करने वालों के लिए आपकी अकाउंट डिटेल्स हासिल करना है.

#PIBFactCheck

Claim: SMS & WhatsApp msgs regarding prize money being "awarded" to your no. under the "RBI WhatsApp Global Award".

Reality: No such award has been instituted by @RBI & #WhatsApp. The objective is for scamsters to get your account details.

Conclusion: #FakeNews pic.twitter.com/HPWPB6SXr1

— PIB India (@PIB_India) December 4, 2019